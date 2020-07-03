‘Yasa dışı’ geldi, hızlı testi pozitif çıktı!

Güneyden kuzeye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan iki kişiden birinin hızlı testinin ‘şüpheli pozitif’ sonuç verdiği öğrenildi.

Söz konusu kişilerin şu anda poliste tutuklu olduğu ve PCR testi sonucu beklendiği de elde edilen bilgiler arasında.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, adanın güneyinden kuzeyine yasa dışı yollardan geçmeye çalışan iki kişi tespit edildi, bu kişilere yapılan hızlı testlerde, bir kişinin sonucu ‘şüpheli pozitif’ sonuç verdi. Söz konusu tutuklunun PCR test sonucu bekleniyor.