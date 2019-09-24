Yasa dışı bahis’ten şüpheleniliyor

Ercan Havaalanında çıkış yapmak isterken kontrol edilen çantasında 183 adet sim kart bulunan zanlı M.G., tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.G.’nin 23.09.2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken, polis tarafından valizinde yapılan aramda farklı kişilere ait 183 adet sim kart bulunduğunu Girne’de bir şahıstan satmak amacıyla aldığını söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, farklı kişilere ait, şifreli ve bakiyeleri olan sim kartların, yasadışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığından şüphe edildiğini belirtti.

Polis, olayın soruşturulduğunu söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.