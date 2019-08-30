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Yasa dışı bahiste yeni tutuklama

Yasa dışı bahiste yeni tutuklama

Girne'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan 10 kişinin ardından bugün de olayla bağlantılı olarak iş insanı B.A. (E-36) tutuklandı.

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Girne'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan 10 kişinin ardından bugün de olayla bağlantılı olarak B.A. (E-36) tutuklandı. Tutuklanan B.A yarın saat 10:00'da Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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