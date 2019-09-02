"Yaşa Dışı Bahis”te ek süre talebi
Aralarında iş insanı B.A.’nın da tutuklu bulunduğu “Yaşa Dışı Bahis” suçundan tutuklu 11 kişinin yeniden Girne’de mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
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Devrim DEMİR
Aralarında iş insanı B.A.’nın da tutuklu bulunduğu “Yaşa Dışı Bahis” suçundan tutuklu 11 kişinin aleyhlerindeki tutukluluk süresi bugün doluyor. Zanlıların yeniden ek süre talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.
Ayrıntılar gelecek
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