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"Yaşa Dışı Bahis”te ek süre talebi

"Yaşa Dışı Bahis”te ek süre talebi

Aralarında iş insanı B.A.’nın da tutuklu bulunduğu “Yaşa Dışı Bahis” suçundan tutuklu 11 kişinin yeniden Girne’de mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

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Devrim DEMİR

Aralarında iş insanı B.A.’nın da tutuklu bulunduğu “Yaşa Dışı Bahis” suçundan tutuklu 11 kişinin aleyhlerindeki tutukluluk süresi bugün doluyor. Zanlıların yeniden ek süre talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Ayrıntılar gelecek

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