Yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklu

Mali Suçlarla Mücadele Sube Amirliği bugün Girne'de bir daireye yaptığı operasyonda yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen emarelere ulaştı. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 15:30-16:00 saatleri arasında, Mali Suçlarla Mücadele Sube Amirliği ekiplerince bir daireye gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan sitelere, canlı destek, çağrı merkezi ve finans hizmeti sağlandığı tespit edildiğini belirtti. Operasyon kapsamında birçok, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve dokümana el konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.