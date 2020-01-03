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‘Yasa dışı bahis’ duruşmaları 10 Ocak’ta başlıyor

‘Yasa dışı bahis’ duruşmaları 10 Ocak’ta başlıyor

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı B.A ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan O.E, N.Ş, N.C.E, B.Ç, İ.Ö, E.H.A, E.Ç, B.A, H.Y.G bugün mahkemeye çıkarıldı.

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Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı B.A ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan O.E, N.Ş, N.C.E, B.Ç, İ.Ö, E.H.A, E.Ç, B.A, H.Y.G bugün mahkemeye çıkarıldı.

Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih belirlendi.

İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 10 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.

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