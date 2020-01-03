‘Yasa dışı bahis’ duruşmaları 10 Ocak’ta başlıyor
Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı B.A ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan O.E, N.Ş, N.C.E, B.Ç, İ.Ö, E.H.A, E.Ç, B.A, H.Y.G bugün mahkemeye çıkarıldı.
A+A-
Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı B.A ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan O.E, N.Ş, N.C.E, B.Ç, İ.Ö, E.H.A, E.Ç, B.A, H.Y.G bugün mahkemeye çıkarıldı.
Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih belirlendi.
İddia makamı ve savunmanın talebi üzerine sanıkların 10 Ocak tarihinde yeniden mahkemeye çıkarılmasına karar verildi.
Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler : mahkeme yasa dışı bahis
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Ağır Ceza’ya havale edilmesi bekleniyorGirne’de geçtiğimiz ağustos ayında FEO ELEGANCE sitesine yapılan Sanal Bet operasyonunda tutuklanan B.A., aleyhindeki yargı süreci başladı.