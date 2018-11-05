Yasa dışı ava 10 bin Euro ceza
Kıbrıs’ın güneyinde büyük avın dün başladığı ve ilk günde, yasaya aykırı davranan 8 kişiye ceza verildiği bildirildi.
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Kıbrıs’ın güneyinde büyük avın dün başladığı ve ilk günde, yasaya aykırı davranan 8 kişiye ceza verildiği bildirildi.
Alithia gazetesi, yasaya aykırı şekilde avlanan avcılara yaklaşık 10 bin Euro ceza kesildiğini belirtirken, Kıbrıs’ın güneyinde yaklaşık 40 bin avcının bulunduğunu yazdı.
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