YAŞ KEMALE ERMEDEN…

Eskiler, birine “yaşın kemale erdi” demek için, 50’li yaşlara adım atmasını beklerlermiş… Hatta “kemale ermediğine”(olgunlaşmadığına) inandıklarını, kahvehaneye bile sokmazlarmış…

Şimdi dönüp geçmişe bir bakıyorum da; bizim çocukluğumuzda “kemale erenler”in suratlarında abartılı bir ciddiyet olur; durduk yerde kaşları çatılırdı… En büyük belirti buydu anlayacağınız: Katı ve ciddi olmak!..

Bir de kendime bakıyorum; Bu gidişle benim “kemale ereceğim” yok!..

Her şey komikleşti mi, ben mi öyle görüyorum…

Ciddi olayım diyorum ne mümkün…

Son model mersedesinde IPoduyla oynayan adam, maddi sıkıntıdan söz ederken; “ bilim/irfan yuvaları” na ezan eşliğinde devasa cami temelleri atılırken; dünün “bir çakıl taşı vermem”cileri, “bir an önce çözümü sağlamalıyız, amma…” gibi demeçler verirken; “Barışçılar,(dünyayı kan gölüne çeviren)ABD’nin Kıbrıs’ta çözüm için devreye girmesine” sevinirken; üç gün önce söylediklerinin tersini yapan siyasiler, bin bir dereden su getirirken; hükümetcik yasadışılıkları yasallaştırma çabasında kıvranırken vs.,vs. ciddi olmaya çalışın bakalım…

Böyle giderse, kemale eremeden mezara ereceğiz anlaşılan !..

ŞİİR TELEVİZYONU

40. YAŞ

Soluduğum küflü toprak, sarı kına…

Dağdan kum, ovadan kül,

bacadan kanser içer

dumana yatırılmış bir çift ciğer…

Madenci solucan cesetleri

yüzer bronşlarımda.

Her öksürük bir patlama…

Boğazımda gaz sızıntısı

-ateşle yaklaşmayın-

öldürücüdür sıkıştırılmış sözcükler…

Yalnızlığa direnen

zeytin ağacı kollarım…

Kırık bileği titreyen

kuru yapraklarım,

tütsü tutmaz…

Ayaklarım çivili, çatlamış toprağa.

Yatağı kurumuş kan dereleri

kılcal damarlarım…

Gözümde seğiren

yılların ağırlığıyla

ezilir yorgun tabanlarım…

Yitirdiğim anahtarlardan

arda kalan kilitler

birikmiş boynumda,

taşıyamıyorum bu hafifliği !..

Bedenleri ruhundan yaşlı

ölümler yandı

yarım asrın alevinde…

Çok yıldızlar kaydı

savrulan küller arasından

-dilek tutayım diye-

inadımdan tutmadım…

Artık hesap da tutmayacağım…

(Benimle) hesabı olanlar unutsun

alacaklarını…

Yalnızca birkaç soru:

Silinmemiş kaç parmak izim kaldı;

kaç el sıvazladı sırtımı;

kaç küfür, kaç övgü duymuşum;

kaç tırnak kazmış kuyumu;

sevince mi, hüzne mi daha çok akmış

gözyaşlarım;

alın terimden az mıydı, çok mu?

Hangisinin daha yakıcıydı tuzu?

Selamladığım kuşlardan fazla mı

göçüp giden dostlarım;

balıklardan çok mu sevdim maviyi?

Kaç kalp kırdım

camdan fanuslar içinde ışıyan?

Dudak uçlarım seğirmeden

kaşlarımı çatabildim mi?

Kaç kez utanç duydum, nasırları

incelmiş diye çocuk avuçlarımın…?

Bugünden sonra

geride kalmalı sorular…

Hiç kimsenin hakkını yememişim!..

Aferin!, ama

verebildim mi aşkın hakkını?..

Yaprakları kızarmış bir

sonbahar ağacı mıyım?

Köklerim ne kadar uzun,

ne kadar çürümüş gövdem?

Artık soru sormayacağım…

Kendi çarmıhına gerilsin sorular…

Arkada bıraktığım

elli beş acar yılın hesabı ağır,

artık hesap tutmayacağım!...

Bir elli yıl daha çalışmalıyım

sırları dökülmüş odamdan kaçıp…

Kurduğum düşler arkada kaldı;

yürüdüğüm yollar da…

Tabanlarıma yapışan dikenlerle

çizip; yaseminle süsledim

Yeni Canharitamı …

Yapıştırdım anlıma:

Ders: Coğrafya...

Konu: İnsanistan...

Renk: Mavi…

Koku: Deniz…

Aşk: Sonsuz…

3 Ekim 2000/2015

* Bu yazı ve şiir her yıl 3 Ekimi karşılayan hafta’da güncellenip yeniden yayınlanmaktadır… Hayret nidası içeren “Bir yaşıma daha girdim!” deyişinin bizdeki anlamsızlığına göndermedir aslında bu. Evet her 3 Ekimde ben Bir yaşıma daha giriyorum ama; geçen bir yıl (hatta 56 yıl) içinde beni hayrete düşürüp bu deyişi seslendirmemi sağlayacak bir değişim gördüm diyemem…

MAVİ BİR ARAF VE BİR KİTAP: EYLÜL BİR

Genç şair Hüseyin Bahca’nın, Ağustos ayında Işık Kitabevi Yayınları arasından çıkan ilk kitabı Eylül Bir, 2 Ekim 2017, (Pazartesi) tarihinde Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği’yle Işık Kitabevi’nin; 1984 Bar’da ortaklaşa düzenleyeceği etkinlikle tanıtılıyor.

Gerçekleştirilecek olan etkinlikte kitap tanıtımını KSYB Başkanı Zeki Ali yapacak.

Kapak ve sayfa tasarımını Barış Parlan’ın yaptığı Eylül Bir 56 sayfadan oluşuyor.