Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan Rum Meclisi’nin ENOSİS kararına SERT TEPKİ: Yarınki Müzakereciler görüşmesi İPTAL!..

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yarınki müzakereciler toplantısı büyük ihtimalle YAPILMAYACAK. Perşembe liderler görüşmesine de gider sadece ENOSIS kararını konuşurum”dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in KARARI İPTALİNE İLİŞKİN BEKLENTİSİNİ yineledi, Anastasiadis’den adım gelmezse yarınki müzakereciler görüşmesinin yapılmayacağını, kendisinin de Perşembe günkü görüşmede SADECE BU KONUYU konuşacağını açıkladı.

“BM’ye RESMEN İLETTİK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

Akıncı Özel Temsilci’den Kıbrıs Rum Meclisi’nde üretilen ENONİS’i anma kararıyla ilgili CİDDİ TEPKİ, HAYAL KIRIKLIĞINI ve BU DURUMU KINADIĞIMIZI BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletmesini istediğini açıkladı.

Akıncı’nın açıklamaları şöyle: