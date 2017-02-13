Yarınki Müzakereciler görüşmesi İPTAL!
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan Rum Meclisi’nin ENOSİS kararına SERT TEPKİ: Yarınki Müzakereciler görüşmesi İPTAL!
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan Rum Meclisi’nin ENOSİS kararına SERT TEPKİ: Yarınki Müzakereciler görüşmesi İPTAL!..
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yarınki müzakereciler toplantısı büyük ihtimalle YAPILMAYACAK. Perşembe liderler görüşmesine de gider sadece ENOSIS kararını konuşurum”dedi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in KARARI İPTALİNE İLİŞKİN BEKLENTİSİNİ yineledi, Anastasiadis’den adım gelmezse yarınki müzakereciler görüşmesinin yapılmayacağını, kendisinin de Perşembe günkü görüşmede SADECE BU KONUYU konuşacağını açıkladı.
“BM’ye RESMEN İLETTİK”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.
Akıncı Özel Temsilci’den Kıbrıs Rum Meclisi’nde üretilen ENONİS’i anma kararıyla ilgili CİDDİ TEPKİ, HAYAL KIRIKLIĞINI ve BU DURUMU KINADIĞIMIZI BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletmesini istediğini açıkladı.
Akıncı’nın açıklamaları şöyle:
- Rum Meclisi, Enosis hayallerini yeniden gündeme taşıyan bir karar aldı. 2017 yılında 1950'lerin yeniden gündeme taşınması vahimdir.
- ELAM gibi faşist ırkçı bir partinin meclisin çoğunluğunu peşinde sürüklemesi vahim bir durumdur ve üzerinde durulması gerekir.
- Müzakereleri yürüttüğümüz Anastasiadis'in partisi DİSİ'nin çekimser kalarak bu karara dolaylı destek olması da çok önemlidir.
- Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir barış kültürüne ihtiyaç varken gençlere Enosis hayalini kutsayan anlayışın enjekte edilmesi sürece darbedir.
- Bu kararın alınmasının hemen ardından Anastasiadis'e bu kararın iptali için harekete geçmesi için çağrıda bulundum.
- BM nezdinde de bu kararın yarattığı hayal kırıklığı ve olumsuzluğu gündeme getirdim.
- Sayın Anastasiadis siyasi eşitlik temelinde bir federal çözüm konusunda samimiyse bu karara sessiz kalmamalıdır.
- Anastasiadis'in, Kıbrıs Türk Kurucu Devleti'nin siyasi eşitliği ve Kıbrıslı Türkler'in figüran olmayacaklarına toplumunu hazırlaması gerekir
- "Bu işi çok ciddiye almayalım çünkü güneyde seçim atmosferine girildi" yaklaşımları ne anlamak ne de onaylamak mümkündür.
- Şimdiden seçim atmosferine girildiyse, bunu "biz artık geleceğe değil geçmişe doğru adım atarız" diye açıklarlar, dünyaya da izah ederler.
- Rum lider federal çözümün getireceği seçim olasılığını mı değerlendirecek yoksa kendi toplumu içindeki seçimleri mi önemsiyor karar vermeli.
- Sürecin bundan sonra nasıl şekilleneceği Rum liderin atacağı adımlara bağlıdır.
- Anastasiadis'in bu yanlışı durdurmasını istiyorum. DİSİ'nin meclis grubu Anastasiadis'ten bağımsız hareket ettiyse bunun anlaşılması gerekir
- Müzakereciler düzeyindeki yarınki toplantı büyük ihtimal gerçekleşmeyecek. Rum liderin bu kararın iptali için adım atması gerekiyor.
- Perşembe günü liderler görüşmesi var, bu hata düzelmezse giderim ve tek gündem bu olur ve bu yanlışı Anastasiadis'e yüz yüze de anlatırım.