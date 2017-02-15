Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, bugün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Yarınki liderler görüşmesine katılacağını açıklayan Akıncı özetle şunları kaydetti:

1950 Enosis referandumu yıldönümünün ortaokullarda anılması yönündeki karara olan tepkimizi telefonda iletmiştim, BM Genel Sekreteri Guterres'e de yazılı olarak aktardım, bugün Eide ile yüz yüze konuşma fırsatı bulduk.

Yarın görüşmeye gideceğim aynı şeyi Sayın Anastasiadis’e de aktaracağım.

Bu konuyu hafife alan bir yaklaşım içerisinde olduğunu gözlemledim.Durumun vahametini ona anlatacağım.

Anastasiadis, açıklamaları ile karşı saldırıya geçmiştir, böyle bir davranış beklemiyordum.

Ortaklık kuracağı, barışçı gelecek inşaa edeceği toplumun liderliğini çok iyi anlaması lazım

BM’de bu konuyu çok iyi kavraması gerekiyor.

Bu kararın kültürel boyutu çok önemli, okullarda barış kültürü, hoşgörü kültürü yetişmesi gerekiyor Enosis’in kutsanması değil.

Olay, 1950 yılına ait Enosis kararı değildir, EOKA’nın yıldönümü olan 1 Nisan da tatildir güneyde, konu o değil, faşist bir parti olan ELAM’ın bunu meclise götürmesi ve bunun meclisten geçmesidir olay. DİSİ’nin buna fırsat vermesi kabul edilebilir değildir.

Sayın Anastasiadis ve partisinin müzakerelerden çok gelecek seçimleri daha fazla önemsediğini ortaya çıkartmaktır.

Biz nasıl ki ilhak politikalarına karşı durabiliyorsak, aynı tavrı da Anastasiadis’ten beklerdim.

Kıbrıs’ta çözüm tüm taraflar için en iyisidir, akıl işidir, çözümsüzlük halinde, tüm tarafları sıkıntılı bir dönem bekliyor.

Bugün Meclis dışındaki siyasi partiler ile de bir araya geldik, herkes bu kararın ne kadar yanlış olduğu konusunda hemfikir, ulusal bir tepkiye sebep olmuştur, umarım güney bunun ciddiyetini anlar.

Rum tarafın bir karar vermek zorundadır, bu adada hep beraber yaşamak için çalışmaya devam edecek miyiz, yoksa bir sene sonra olacak bir seçime mi odaklanacaklar.

Rum tarafının tavrını görmüş olacağız, biz çözüm istencimizde kararlıyız ama biz bu yolu tek başımıza yürüyeceksek bir yere varamayız, federal bir yapıdan söz ediyoruz, bu tek başına olmaz.

Anlaşılan o ki güney bizim tepkimizi anlayamadı. Bunu yüz yüze anlatacağız. Toplantıya gitme diyenler var, diyalogun kopmaması lazım. Alacağımız cevaba göre tavrımızı belirleyeceğiz.