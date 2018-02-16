Yarın, Larnaka’da “kayıplar”ı anlatacağız…

Yarın akşam Larnaka’da İşçi Demokrasisi örgütünün düzenleyeceği “Ortak acımız ve ortak geleceğimiz bizleri birleştiriyor” başlığı altındaki gecede, Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum “kayıplar”ın öykülerini, YENİDÜZEN ve POLİTİS’te son 17 yıldır “kayıplar”, “toplu mezarlar” ve Kıbrıs’ın anlatılmamış öyküleriyle ilgili okurlarımızla birlikte yürütmekte olduğumuz çalışmaları anlatacağız.

Larnaka’nın Aylazaro bölgesindeki Apothiki adlı sosyal aktiviteler ve sergilerin yer almakta olduğu binada gerçekleştirilecek olan gecede, İşçi Demokrasisi grubu adına Dinos Ayiomammatis de bir konuşma yapacak. Etkinlikte ayrıca İki toplumlu kayıp yakınları ve savaş mağdurlarının ortak örgütü olan “Birlikte Başarabiliriz” adına Hristos Eftimiu da bir konuşma yapacak.

Biz de çalışmalarımızı ve “kayıplar” ve “toplu mezarlar”la ilgili Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gerçek yaşam öykülerini, bir power-point sunuşuyla, fotoğraflarla aktaracağız ve geceye katılanlardan gelecek soruları yanıtlayacağız.

Etkinlik halka açık olup saat 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Nestoras Nestoros:

“Kayıplarda iki kimlik tespitinde hata saptandı…”

Lefkoşa, 15 Şubat 2018 (T.A.K): Güney Kıbrıs’ın, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden ayrı olarak, tek yanlı yürüttüğü “kayıp” bulma çalışmalarında yaptığı 2 kimlik tespitinin hatalı olduğu bildirildi.

Kimliklendirmedeki hatanın, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü kazı, kimlik tespiti ve ailelere iade programı çerçevesinde yakın zamanda yapılan çalışmalarda belirlenen kalıntıların, daha önce ailelerine iade edildiği söylenen 2 kişiye ait olduğunun anlaşılmasıyla ortaya çıktığı belirtildi. Kayıplardan birinin kalıntılarının Mora (Meriç), diğerinin de Gönyeli’de bulunduğu kaydedildi.

Yanlış kimlik tespiti yapıldığı yönünde ailelere bilgilendirmede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, kalıntılar komiteye teslim edildikten sonra doğru bir şekilde kimlik tespitinin yapılması ve ailelere iadesi için süreç başlatacağı bildirildi.

Güney Kıbrıs’ın programı çerçevesinde yapılmış ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından hatalı olduğu belirlenen kimlik tespiti sayısının altıya yükseldiği kaydedildi.

Politis, Kıbrıslırum Haber Ajansı’na (KİPE) dayandırdığı haberinde, hatalı kimliklendirilen kalıntıların Güney Kıbrıs’ın kazı ve kimlik tespit programı çerçevesinde Lakadamya mezarlığında bulunduğunu ve ailelerine bilgi verildiğini yazdı.

Bir kalıntı aile tarafından alınıp, 2012’de gömülürken, diğer kalıntının, izlenen sürecin doğru olmadığı gerekçesiyle aile tarafından sahiplenilmediği belirtildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslırum üyesi Nestoras Nestoros, Alithia gazetesine yaptığı açıklamada, iki kaybın kimlik tespitlerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı programı çerçevesinde 2005 yılında yapıldığını ve 2007 yılında ailelere haber verildiğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, hata yapıldığına dair şüpheleri olduğundan, tüm bu yıllar boyunca iki vakayı genetik örnekler veri tabanında tuttuğunu anlatan Nestoros, Kayıp Şahsılar Komitesi’nin, iki vakayı denetlediğini ve nihayetinde bu ay doğru kimlik tespitlerinin yapıldığını söyledi.

Nestoros, hatalı kimlik tespiti yapılan kalıntıların Kayıp Şahıslar Komitesi’ne teslim edildikten sonra, bunların doğru bir şekilde kimliklendirilmesi ve ailelere iadesi için sürecin başlatılacağını belirtti.

Nestoros, bir soru karşısında, bu 2 yeni vakayla birlikte, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı programı çerçevesinde yapılmış ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından tespit edilmiş hatalı kimlik tespit sayısının toplamda altıya yükseldiğini ifade etti.

(TAK Ajansı Rumca Haber Bülteni’nden – 15.2.2018)

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Yağmurlardan sonra, kazılara devam…

Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışların bazılarını aksattığı kazılar şimdi kesintisiz devam ediyor…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden edindiğimiz bilgilere göre, Girne’de eski Avrasya Oteli yakınlarında dört “kayıp” şahıstan geride kalanların bulunmuş olduğu kazı genişletilerek sürdürülürken, Mia Milya’da (Haspolat) altı metre derinlikte yürütülmekte olan kazı da devam ediyor…

Voni’de (Gökhan) askeri kamp içerisinde üç “kayıp” şahıstan geride kalanların daha önce bulunmuş olduğu bölgede kazılar sürdürülüyor ve kalıntılar dağınık biçimde bulunmaya devam ediliyor…

Templos’ta (Zeytinlik) ise iki kazı birden yürütülüyor… Bir kazıda üç “kayıp” şahıstan geride kalanlar aranırken, dört “kayıp”tan geride kalanların bulunmuş olduğu diğer kazıda ise genişlenerek kazı sürdürülüyor.

Bozdağ’da ise (Aspro Mutti) Kıbrıslırumlar’ın “Oxi tepesi” diye andığı bölgede mevzilerdeki kazılar devam ediyor… Kıbrıs’ın güneyinde ise Yerolakko’da (Alayköy) ara bölgede kazıların sonuna geliniyor ancak burada herhangi bir ize rastlanmış değil.

Dikomo’da bir şahitle birlikte göstermiş olduğumuz askeri bölge içerisinde eski pentatlon civarındaki kazıda iki “kayıp” şahıstan geride kalanlar bulunurken, bu kazı için de ekip sayısının ikiye çıkarıldığı ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 15 Ekim 2012’de bu bölgeyi bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiş olan şahidimize de, 2017’de aynı yeri bir kez daha bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine gösteren okurumuza ve bu yerle ilgili pek çok bilgi sağlamış olan tüm okurlarımıza çok teşekkür ederiz. Kayıplar Komitesi yetkililerine de bu yerde kazı başlatmış oldukları için sonsuz teşekkürler…

24 Ekim 2012’de bu sayfalarda, bu yerdeki toplu mezarla ilgili olarak şöyle yazmıştık:

“Bir başka durağımız Dikomo (Dikmen)... Bu konuda yıllar önce bir okurumun vermiş olduğu bilgileri yayımlamıştım. Yıllar önce bir okurum bana Dikomo’daki askeri kampın içerisinde pentatlon yapılan bölgede bazı “kayıp” Kıbrıslırumlar’ın gömülü olduğunu, bu alanda pentatlon direklerini dikmek için yapılan kazılarda kemiklerin ortaya çıktığını anlatmış ve hatta bir de “Google map” (harita) göndererek, harita üzerinde bu olası gömü yerini işaretlemişti...

Burası askeri bölge olduğu için fotoğraf çekmiyoruz, yalnızca kampın yanından geçerek pentatlonun bulunduğu bölgeyi görüyoruz ve geri dönüyoruz çünkü bu yolda durmak zaten yasak...

Şahidimize göre, bu bölgeye 28-29 civarında Kıbrıslırum “kayıp” gömülmüş. Bunlar Haspolat (Mia Milya) ile Taşkent (Vuno) arasında tutuklanarak bir otobüse konmuşlar, sonra da Dikomo’daki bu alana getirilerek infaz edilmişler. Bu otobüste, esir olan sözkonusu Kıbrıslırum askerlerin yanısıra Dikomo’dan Lefkoşa’ya gitmeye çalışan ve tesadüfen bu otobüse binen bir de yaşlı Kıbrıslırum varmış ve o da, bu grupla birlikte öldürülmüş...”