Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesine uyulmadığı gerekçesiyle Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) tarafından Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na açılan ve 2 yıldır süren davanın kararı yarın açıklanıyor.

Kamuoyunda ‘Kamu Hekimlerinin sağlıkta ikinci iş davası’ olarak bilinen, kamuda çalışan doktorların özel sektörde de hizmet vermesine ilişkin 2 yıldır sürenin davanın sonuna gelindi.

Yargıtay Mahkemesi’nce geçtiğimiz ay süresiz ertelenen dava kararı yarın açıklanacak.

Kararın açıklanması öncesinde ise bazı haber sitelerinde 'doktor istifaları' yönünde haberler yer buldu.

İSTİFA YOK!..

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı konuyla ilgili YENİDÜZEN’e telefoniyen bilgi vermeyeceğini söylerken, Sağlık Bakanı ise Yenidüzen’e konuştu, “İstifa dilekçesi sunulmak istendi ancak kabul edilmedi” dedi.

Bakan, istifa eden hekimler arasında ismi geçen Dr. Halit Özbek’in ise bir süredir emekli olduğunu hatırlattı.

“Bir tuhaflık var bilmiyorum. Alevin üzerine benzin döküyorlar” diyen Sucuoğlu, yarın Kardiyoloji Bölümü’nü ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

"KOORDİNASYON KURULU TOPLANIYOR"

Öte yandan, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı istifa iddiaları ile ilgili kamu oyu açıklaması yaptı.

Açıklama şöyle:



Hastanemizde çalışan kardiyologların istifalarıyla ilgili haberler üzerine zaruri açıklamadır.

Şu ana kadar hastanemiz başhekimliğine ulaşan yazılı bir istifa ve bu istifanın kabulü söz konusu değildir.



Kardiyoloji servisinin sorunlarına yönelik yarın koordinasyon kurulu sağlık bakanlığında saat 13.00’de toplanacaktır. Bu toplantı sonrasında daha ayrıntılı açıklama yapılacaktır.