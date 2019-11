YARIM SAAT İŞKENCE YAPTILAR… Cinayetin görgü tanığı Burcu Çelik’in mahkemede anlattıkları adeta kan dondurdu. Çelik, Dede’nin gölette yarım saat işkence yapılarak öldürüldüğünü anlattı.

Mağusa’da Çanakkale Göleti’ne götürülerek işkenceyle öldürülen Kennedy Taomwabwa Dede’nin cinayet duruşmasında cinayet anlarına tanıklık eden Burcu Çelik olay gecesini anlattı.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmalara bu kez Başsavcılığın 42. Tanığı Burcu Çelik kürsüye çıktı ve Dede'nin cinayetten önce işkence gördüğünü söyledi.

Yarım saat boyunca elektro şok verilip, ciddi darp sonucu öldürülen Dede’yi olay yerinde bırakıp kaçtıktan sonra öldüğünü ertesi gün internet sitelerinde öğrendiğini anlatan Çelik’in söyledikleri kan dondurdu.

Cinayet günü sanıkların kendi aralarında yaptığı telefon görüşmeleri de mahkemede dinletildi.

O dönemde ergenlik sorunları nedeniyle ailesinin yanından ayrılarak şu anda cinayet suçundan yargılanan S.D.’nin evinde kaldığını anlatan Burcu Çelik, cinayetin işlendiği gün Dede’nin çok acı çektiğini, çığlıklar attığını bunları duymamak için olay yerinde kulaklık taktığını ifade etti.

Dede cinayetinde yargılanan sanıklar N.Ş, O.K, O.K, S.D, Z.K, dün başkanlığını Fatma Şenol’ın yaptığı Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu ve Yargıç Hazan Aksun huzuruna çıkarıldı. Duruşmada Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatları hazır bulundu.

Çelik: A.S “Camları yumruklayıp bağırıyordu”

Cinayet işlenmeden kısa bir süre önce evinde yaşadığı sorunlar nedeniyle arkadaşı S.D ile birlikte kaldığını söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

“Ben kürsüde bulunan sanıkları S.D’nin evinde kaldığım sürede tanıdım. Ergenlik sorunlarım oldu ve evden bir süre ayrıldım. 29 Ocak 2018 tarihinde S.D’nin doğum günü vardı ve hazırlık yaptık. Evde O.K de vardı. Otururken, O.K’nin telefonu çaldı telefondaki N.Ş’ydi. Dört beş kişi tarafından dövüleceğini söyleyerek O.K’yi yanına çağırdı. Hepimiz hazırlanarak evden çıktık nereye gideceğimizi bilmiyordum. Z.K gelip bizi aldı ve Mağusa Kali Land bölgesine gittiğimizde N.Ş, ‘kızlar arabadan insin’ dedi. Bir ağlama sesi duydum A.S, çok ağlıyordu. Camları yumrukluyordu, arabanın kapısını açtığımda kusuyordu ve kurtarın beni diye bağırıyordu. Gözü mosmor, boğazı kıpkırmızıydı, A.S bağırırken bir adam apartmandan çıkıp bize baktı, N.Ş yeniden telaşla yanımıza geldi. İki araba hep birlikte ara yollardan gölet gibi bir yere gittik.”

Arabada giderken tasarladılar, telefonlaştılar

Tanık Burcu Çelik, cinayetin işlendiği tarihte yaşının küçük olduğunu olayın bu yönde gelişeceğini tahmin ettiğini kaydetti. Burcu Çelik şöyle devam etti: Gölete iki ayrı araba gittik, yolda giderken N.Ş Z.K’yi arayarak ‘Emmiyi dövecek misiniz? Dövecek olan insin’ dedi. Bize sordu S.D, ben döveceğim diyerek araban indi ben ağlamaya başladım. S.D bana telefonu vererek ‘buradan uzaklaş sen dayanamazsın’ dedi. Başımı çevirdiğimde O.K siyahi birinin ellerini arkaya çevirmiş sıkıca tutuyordu. Bağırmaya başladım.”

“Allah’ım diye yalvarıyordu”

Cinayetin tek görgü tanığı Burcu Çelik’in ifadeleri kan dondurdu. Dede’nin ölümünü ağlayarak izlediğini anlatan Çelik, çektiği acılar nedeniyle Dede’nin çığlıklar atarak Allah’ım diye yalvardığını söyledi.

“Çok ağlıyordu, artık o sesleri duymamak için kulaklığımı taktım ve bitmesini bekliyordum. Kurtarın beni, Allah'ım diye acı içinde bağırıyordu. N.Ş’nin elinde elektro şok vardı ve siyahi adamın üstüne tuttukça çığlıklar artıyordu. Hem yumruk atıyor hem de şok veriyordu. Siyahi adam yere düştü, N.Ş adamın göğsüne doğru kolları ile darbe vuruyordu. Çok korkmuştum. S.D’nin elinde kocaman bir taş vardı attığını gördüm ama nereye vurduğuna bakamadım.”

Telefonda ağlama sesleri

Çelik, sanık O.K’yi arayarak “artık yapmayın” diye ağladığını anlattı. Dede’nin çok bağırdığını ve o seslere daha fazla dayanamadığını ifade eden Çelik, “O.K biraz sonra yanıma geldi konuşmak istemedim. Z.K ağlıyordu A.S ise arabada baygındı. Yarım saat sonra sesler kesildi ve biz iki araba olay yerinden ayrılarak sanık N.Ş’nin evine gittik. N.Ş bana, ‘o adam benim bin dolarımı çaldı o yüzden dövdük, paramı vermezse 3 gün sonra zaten ölecek’ dedi. S.D, O.K ve O.K odada üstelerini değişiyorlardı. N.Ş, ise bana gördüklerim konusunda kimseye bir şey anlatmamı söyledi.”

Öldürdüler, evde pizza çağırıp yediler

Korkunç cinayetin ardından N.Ş’nin evinde toplandıklarını orada hiçbir şey olmamış gibi pizza siparişi verip yediklerini anlatan Burcu Çelik, N.Ş’nin S.D’ye siyahî adamın neden ayağını kırmadığını sorduğunu, S.D’nin ise bunu denediğini ama başaramadığını söylediğini anlattı.

N.Ş’nin telefonda olanları birine anlattığını kaydeden Çelik, gece geç saatlerde eve döndüklerini ve yatıp uyuduklarını söyledi.

S.D’nin ertesi gün peşini hiç bırakmadığını anlatan Çelik, internette gezerken bir haber gördüğünü ancak yeterli paketi olmadığı için haberi açamadığını okumak için bir kafeye giderek internete bağlandığını ifade etti.

Emareleri ve telefon mesajlarını sildiler

Çelik, internette Dede'nin öldürüldüğünü öğrendiğini ve hemen sanıklara haber vermek için whatsapp üzerinden mesaj attığını anlattı:

“S.D’ye mesajı attım beni geri dönüp arayarak hemen o mesajı herkesten sil, seni almaya geliyoruz dedi. Bir apartman önüne gittik arabadan içinde kıyafet olan poşetleri indirdiler. Yaşam Hastanesi yakınlarına gittik, O.K’nin ayakkabılarını almak için durduklarını söylediler. Bir başka apartman önündense A.S’yi aldık ve S.D’nin evine gitmek üzere beni orada indirdiler.”

“Polisler kapıda bekliyordu”

Tanık Burcu Çelik, Dede’yi öldürenlerin N.Ş, O.K ve S.D olduğunu iddia ederek, polisleri kapıda gördüğünü ve kendisinin gönüllü ifade vermek isteyerek teslim olduğunu kaydetti. Polise her şeyi anlattığını, maktulün olay yerine Z.K’nin aracı ile götürüldüğünü belirten Çelik, Dede’nin çok acı çektiğini sürekli çığlıklar attığını ve yarım saat boyunca elektro şok verildiğini ifade etti.

Telefon konuşmaları dinletildi

Başsavcılık, mahkemeye emare olarak sunulan ses kayıt cd.’lerinden tanık Burcu Çelik ve sanıklar arasında geçen kısa telefon görüşme kayıtlarını mahkemede dinletti. Telefon konuşmaları tüyler ürpertirken, sanıklardan S.D ve N.Ş’nin kürsüdeki rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Kürsüde ağladı

Tanık Burcu Çelik avukatlar tarafından sorgulandı. Cinayette kullanıldığı iddia edilen elektro şok cihazı yeniden tanığa gösterildi. Çelik, cihazın cinayet günü kullanıldığını söyledi. Mahkeme salonunda çalıştırılan cihazın sesini duyan Çelik, gözyaşlarına boğuldu.

Tahkikat subayı dinlenecek

Çelik, sanık avukatları tarafından tek tek sorgulandı. Savcılığın 43.tanığı olayın tahkikat subayı. Dava dinlenmek üzere 25 Kasım tarihine ertelenirken, mahkeme sanıkların duruşma gününe kadar tutuklu kalmasına emir verdi.