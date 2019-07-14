“Yarım milyon sterlin neden kişisel hesaba yatırıldı?”

Tanınmış Kıbrıslı Rum Avukat Achilleas Demetriades, İngiliz Koloni Hükümeti’nin Evkaf mallarına zarar verdiğini kabul ettiğini ve bunu 1960 yılında 1.5 milyon sterlinle tazmin ettiğini söyledi. Demetriades, “İlginç olan 1.5 milyon sterlinin 500 bini Dr. Küçük ve Sayın Denktaş’ın bir Türk bankasında açacakları ortak hesaba yatacaktı ve 500 bin oraya yattı. Bunun makbuzu Dr. Küçük ve Denktaş tarafından 1 Ağustos 1960’ta imzalandı. İngiliz yönetimi çok şey yaptı ama pek çok insan İngilizlerin bunun bedelini ödediğini unutmuş görünüyor. Anladığım kadarıyla kalan 1 milyon sterlin de ödendi, bunun aksini iddia eden de yok. Bence ilginç olan soru, yarım milyon sterlin neden onların kişisel hesabına yatırıldı?” diye konuştu.

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