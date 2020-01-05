Yarım milyon hayvan öldü

İklim krizinin sebep olduğu rekor kıran ısı dalgaları Avustralya’nın birçok noktasında yangınlara sebep olurken kömürleşmiş koalaların, kaçan kanguruların ve ölü kuşların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Sydney Üniversitesi’nden ekolojistler Eylül ayından bu yana ülkede etkili olan yangınlarda 480 milyon memeli, kuş ve sürüngen öldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı.

Yaklaşık sekiz bin koala öldü

HuffPost’ta yer alan habere göre Çevre Bakanı Sussan Ley yaptığı açıklamada şu ana kadar sekiz bin koalanın öldüğünün tahmin edildiğini, Yeni Güney Galler‘deki türlerin yüzde 30’unun ortadan kalkmış olabileceğini söyledi.

Ülkenin koala nüfusunun önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan eyaletin orta-kuzey sahilinde 15 bin ile 28 bin arasında koala bulunuyor. Ley, yangınlar söngüğünde gerçek rakamlara ulaşacaklarını belirtti.

Graham: Koalalar yangından kaçmak için hızlı değil

Senato’da yer alan Doğa Koruma Konseyi’nden Mark Graham, koalaların ağaçlar arasında çok hızlı yayılan alevlerden kaçmak için yeterince hızlı hareket etme kapasitesine sahip olmadıklarını söyledi. Graham “Yangınlar kadar hızlı yayılmıştı ki, ağaçlardaki hayvanların büyük ölçüde öldü.Ancak şu anda hala yanan büyük bir alan var. Muhtemelen cesetleri asla bulamayacağız” dedi.

‘Kabarık ve sevimli olmayan hayvanlar da önemli’

Batı Avustralya’da koalaların yanı sıra papağan, kanguru gibi birçok hayvanın da yangınlardan dolayı etkilendiğini söyleyen Çevre Bakanı Ley “Dikkat çekmek için illa hayvanların kabarık ve sevimli olmasına gerek yok, pullu ve pürüzlü de olabilirler. Bir çevre bakanı olarak benim için hepsi oldukça önemli ve tabii Avustralya ekosistemi için de” dedi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ülkeyi saran dumanların birçok kuşu da etkilediğini gösteriyor.

Başbakan Morrison’a halktan sert tepki

Aylardır süren yangınlar bir türlü kontrol altına alınmazken vatandaşlar da hükümete tepkili. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yangında hasar alan bir kasabaya yaptığı ziyareti, öfkeli halkın tepkisi nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı. Yeni Güney Galler eyaletindeki Cobargo kasabasındaki ziyaret sırasında halk, bölgeye gelen yardımların yetersiz olmasını şikayet etti.

İklim kriziyle mücadelede yetersiz

Başbakan aynı zamanda iklim krizini önlemede yeterli çabayı göstermediği için de eleştiriliyor. Başbakan ise çoğu ülkeden daha fazla çaba gösterdiklerini, çevrecilerin talep ettiği karbon emisyonu sıfırlamayı yapmayacağını belirtiyor.

Daha önce de ülkede yangınlar sürerken Başbakanın Hawaii’ye tatile gitmesi büyük tepki toplamıştı. Gelen eleştirilen üzerine Morrison, tatilini yarıda keserek ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.