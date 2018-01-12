Yarım milyon aboneye yasadışı yayın

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Hollanda ve Bulgaristan’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarla, yasadışı yollarla televizyon kanalı aboneliği sağlayan çetenin çökertildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Rum polisinin yasadışı yollarla televizyon aboneliği sağlayan çeteye düzenlediği bir operasyonla, Kıbrıs Rum tarafındaki “dream box” abonesi binlerce kişinin televizyon sinyalsiz kaldığını ya da kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını yazdı.

Şikayet üzerine Güney Kıbrıs, Yunanistan, Hollanda ve Bulgaristan’da geniş çaplı bir operasyon düzenlediğini kaydeden gazete, operasyonun Salı günü gerçekleştirilen Güney Kıbrıs ayağında 53, 44 ve 43 yaşlarında üç kişinin gözaltına alındığını ve dün çıkarıldıkları mahkemede haklarında 8 gün tutuklu kalmaları kararı verildiğini yazdı.

Mahkemede belirtildiği üzere dört ülkede faaliyet gösteren çetenin tüm dünyada yarım milyon aboneye hizmet verdiğinin düşünüldüğünü belirten gazete, bu abonelerin uluslararası kanalları görmek için bin Euro vermek yerine yıllık 150 Euro ile bin 200 kanala ulaşabildiğini kaydetti.

Gazete Güney Kıbrıs’ta tutuklanan kişilerin bine yakın müşterisinin olduğunun düşünüldüğünü de aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise çetenin yıllık gelirinin 50 milyon Euro olduğunu belirtti.



