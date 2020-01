Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, 2020'nin ilk 2 haftasında çok sayıda uyuşturucu tespit etti, 15 kişiyi mahkemeye sevk etti.

Ocak ayının ilk on üç gününde Hintkeneviri, bonzai, MDMA türü uyuşturucu hap ve kokain ele geçirdi. Geride bıraktığımız yılda uyuşturucu suçundan 385 kişi hakkında yasa işlem yapılmıştı.

Yılın ilk iki haftasında biri kadın 15 kişinin uyuşturucu suçuna karışması dikkat çekti.

Güzelyurt bölgesinde Hintkeneviri, bonzai ve hap 7 tutuklu…

Narkotik ekipleri Güzelyurt ve bağlı köylerinde birkaç noktada operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonlarda, Bostancı, Yedidalga ve Güzelyurt’ta uyuşturucu suçuna karıştığı tespit edilen 7 kişi tutuklandı.

Polis operasyonlarında ele geçirilen miktarlar ise azımsanmayacak kadar çok.

Bostancı’da 3 gram bonzai ve 3 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirildi 1 kişi tutuklandı.

Güzleyurt’ta bir araçta şüpheli görülen iki şahıs yapılan kontrollerde içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet ucu yanık sigara ile tutuklandı.

Yedidalga’da 9 Ocak gecesi bir öğrenci evine düzenlenen operasyonda ise 160 gram Hintkeneviri, 20 gram bonzai ele geçirildi.

Söz konusu uyuşturucu maddelerle ilgili ülkede Üniversite eğitimi için bulunan 4 kişi tutuklandı, haklarındaki soruşturma ise halen devam ediyor.

Geçiş kapıları yine uyuşturucu için kullanılmaya devam ediyor…

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, geçiş kapıları 2020’nin ilk on üç gününde uyuşturucu ticareti için kullanıldı. Ocak ayının ilk haftası Narkotik ekipleri Kermiya ve Lokmacı Geçiş Kapılarında birer gün arayla ihbar üzerine operasyon yaptı.

3 kişi uyuşturucu ile tutuklandı.

Kermiya Geçiş Kapısı’nda gerçekleşen operasyonda 191 gram Hintkeneviri ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Lokmacı Geçiş Kapısı’nda düzenlenen operasyonda ise, 150 gram Hintkeneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Ercan’da 1 kişi, Mağusa’da 2 kişi…

Her yıl onlarca kişinin uyuşturucu madde ile tutuklandığı Ercan Havaalanı da 1 tutuklu ile polis kayıtlarına geçti. 2020’nin ilk günlerinde ülkeye turist vizesi le giriş yapan 1 kişi tasarrufunda 2 gram Hintkeneviri ile yakalandı.

01-13 Ocak tarihlerini kapsayan dönemde Mağusa’da gerçekleşen operasyonlarda ise 2 kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Narkotik ekipleri, düzenledikleri iki operasyonda içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki ucu yanık sigara ele geçirdi, iki şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

Girne’de Kokain ve hap 2 tutuklu…

Polis, 01-13 Ocak tarihlerini kapsayan dönemde Girne’de de boş durmadı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Karaoğlanoğlun’da iki ayrı eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 23 gram kokain ve 2 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ele geçirilen emarelerle ilgili bir kadın iki kişiyi mahkemeye sevk etti.

Yaşlar dikkat çekti…

Polis kayıtlarına sadece on üç günlük uyuşturucu miktarı yansımadı. 2020’nin ilk on üç günlük süre zarfında uyuşturucu suçuna karışanların yaşı 21 ve 45 arasında. 15 kişinin tutuklandığı on üç günlük sürede 21 yaşında üç kişi, 22 yaşında 2 kişi, 23 yaşında 1,24 yaşında 1, 25 yaşında 1, 28 yaşında 1, 32 yaşında 1, 33 yaşında 1, 36 yaşında 1, 40 yaşında 1 ve 46 yaşında 1 kişi tutuklandı.