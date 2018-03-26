“Yarım Kalmış Bir Yaşam...Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitabı Osam’a takdim edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, “Yarım Kalmış Bir Yaşam... Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitabının yazarları Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp ile Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun kızı Meltem Nalbantoğlu’nu makamında kabul etti.

Mutluyakalı ve Soyalp görüşmede, yaklaşık bir yıl önce yayımlanan ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) üç kurucusundan biri olan; öğretmen, tıp doktoru, mücahit, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti milletvekili, Sağlık Bakanı, TKP kurucu üyesi gibi pek çok unvanı taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun hayatının anlatıldığı “Yarım Kalmış Bir Yaşam... Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitabını Prof. Dr. Necdet Osam’a takdim ettiler.

Ziyarette ayrıca Meltem Nalbantoğlu, söz konusu kitabın danışmanlarından, Dr. Nalbantoğlu’nun yakın arkadaşlarından eski DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ve eski DAÜ Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Turhan Korun’un kaleme aldığı “Ben De Yazdım” adlı kitabını da DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a sundu.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Ergil ve Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı’nın da hazır bulunduğu ziyarette yazarlar “Yarım Kalmış Bir Yaşam...Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitabıyla ilgili DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a bilgiler aktardı.

Yazarlar, kitabın Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun hayatını anlatırken Kıbrıs Türk Halkı’nın karanlıkta kalmış tarihine de ışık tuttuğunu aktardılar. Rektör Prof. Dr. Necdet Osam ise, DAÜ olarak Kıbrıslı yazarların eserlerine önem verdiklerini söyledi.