Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir kaptanı Fırat Ersalan Yenidüzen'e yaptığı açıklamada yeniden Cihangir’e döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Cihangir camiasında başarılı bir sezon geçirmek için elimden geleni yapacağım. Geçtiğimiz yıl kupada yarım kalan hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Devre arası hazırlık döneminde Toygar Davulcu nezaretinde gerek yurt içi gerek yurt dışı kampında iyi çalışarak çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Ersalan, mental ve fiziksel olarak iyi hazırlandıklarını söyledi.

Ersalan: “Seri galibiyetler motivasyonumuzu artırdı”

Ligde Türk Ocağı ve Mağusa Türk Gücü maçlarını kazanarak 2’de 2 yaptıklarını, çarşamba günü de kupa maçında Türk Ocağı'nı eleyerek son 8’e kalmalarının takım olarak motivasyonlarını dahada arttırdığını söyleyen Ersalan, “Ligde hedefimiz Play-out oynamamak. Kupada da geçen yıldan yarım kalan hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz, bunu başaracak kalitemiz var” dedi.

“Keyif veren bir takım olmak istiyoruz”

Ersalan, şu an herşeyin istedikleri gibi gittiğini, 2-3 hafta içerisinde oyun ve puansal olarak daha iyi yerlerde olacaklarına inandığını söyledi. Ligde seri galibiyetlere devam ederek keyif veren bir takım olmak istediklerini de ifade eden tercübeli futbolcu, taraftarlara çağrıda bulunarak kendilerini desteklemeye devam etmelerini istedi.