Yarıda kaldı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde ikinci devrenin son maçı olan Lefke Avrupa Üniversitesi – Mapfree karşılaşması tamamlanamadı. Maçın tamamlanmasına 5 dakika 29 saniye kala 75-60 LAÜ öndeyken Mapfree oyuncusu Mustafa Öksüzoğlu ve takım koçu Orhun Mevlit oyun alanı dışına gönderildi, Mapfree yöneticileri takımı sahadan çekti.

Öksüzoğlu ve Mevlit oyun alanı dışına gönderildi

Maçın son periyodunda LAÜ oyuncusu Ben Lawson ile Mapfree’den Mustafa Öksüzoğlu arasındaki mücadelede LAÜ lehine verilen karar Mapfree tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Mustafa Öksüzoğlu söylediği bir söz nedeni ile diskalifiye edilirken, Mapfree koçu Orhun Mevlit de tepkileri nedeni ile çalınan iki teknik faul sonrası oyun alanı dışına gönderildi.

Takım sahadan çekildi

Mevlit’in oyun alanı dışına gitmesi esnasında Mapfree yöneticileri Alişan Oşan ve Ömer Şan sahaya girerek takımı sahadan çekti. Hakem kararlarından dolayı tepki gösteren yöneticiler, hatalara dikkat çekmek için takımı sahadan çektiklerini belirttiler. Karşılaşmanın tamamlanmasına 5 dakika 29 saniye kalan LAÜ’nün 75-60 öndeyken yarım kalmış oldu.

Federasyon yönetimi yarın toplanacak

Yarım kalan maç sonrasında KKTC Basketbol Federasyonu yarın gerçekleştireceği yönetim kurulu toplantısın ardından maçı yarım kaldığı skorla tescil etmesi bekleniyor. Talimatlar gereği sahadan çekilen Mapfree’nin puan silme cezası ile karşı karşıya kalma ihtimali de söz konusu.

Skor tescil edilince LAÜ beşte beş yapmış olacak

LAÜ’nün galibiyetinin federasyon tarafından tescillenmesi sonrası batı ekibi ikinci devrede oynadığı tüm maçları kazanmış olacak. Üst üste beşinci maçını da kazanmış olacak olan LAÜ, lider YDÜ ile puanlarını eşitleyecek.