Yarı final vizesi Koop’un: 70-86

Basketbol Federasyon Kupası ilk tur mücadelesinde Girne Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geldi. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 86-70’lik skorla kazanan Koopspor adını yarı finale yazdırdı. 15-15, 31-42, 46-65 ve 70-96’lık periyotlar sonunda galip gelen Koopspor yarı finalde Lefke Avrupa Üniversitesi ile eşleşti. Yarı final mücadelesi yarın 20.00’de Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanacak.

SALON: Güzelyurt Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Hatice Ersözlü, Burak Pehlivan

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Benon Slengin, Jordon Bedford (10), Mert Güçer (2), Hüseyin Çağsın (5), Hamit Çeliktaşlılar (11), Fehmi İpar (3), Xavier Smith (14), Ferit Narçın, Batu Aybars, Osman Barışsever (9), Willie Clayton (8), Günay Ertopaloğlu (8)

KOOP: Kercem İnancı, Kaspars Kambala (11), Mehmet Köroğlu, Tayfun Kuyan, Kaan Sütcü (10), Vedat Kayapınar, Andım Eryılmazlar (12), Tyrell Means (20), Derek Williams (8), İrfan Tunçalp (3), Vedat Kayapınar, Kemal Tekakpınar (22)

PERİYOTLAR: 15-15, 31-42 (16-27), 46-65 (15-23), 70-86 (24-21)