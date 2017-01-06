Didem MENTEŞ

Temiz Toplum Derneği tarafından Yargıtay Mahkemesi’ne taşınan 17 adet makam aracı alımının yürütmesinin durdurulmasına yönelik yaptığı ara emri istinafı Mahkeme tarafından reddedildi. Yargıtay Mahkemesi dava kararında ‘meşru menfaat’ bulunmadığına işaret etti.

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu kararı ile 2 milyon TL değerindeki 17 adet Mercedes marka makam aracı almasıyla ilgili Temiz Toplum Derneği tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan dava reddedilmişti.

Dernek, Bakanlar Kurulu’nun ihalesiz bir alım yetkisi olmadığı ve araçların alımının yürütmesinin durdurulmasına yönelik açtığı davanın reddedilmesi ardından Yargıtay mahkemesinde istinaf davası dosyalamıştı.

Temiz Toplum Derneği tarafından yapılan ara emri istinaf başvurusu dün Yargıtay Mahkemesi’nde karara bağlandı. Mahkeme, davcı tarafın ‘meşru menfaat’i bulunmadığına dikkat çekerek, ara emri istinafını reddetti.