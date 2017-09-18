Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Arzu İzveren, yargının en büyük sorunlarından birinin hukuk davalarının sayısının artması; bunun çaresinin de Faiz Yasası’nın bir an evvel yürürlüğe girmesi olduğunu ifade etti.

İzveren, yargıya güvenin ve adaletin tecellisinin sağlanması adına hukuk davaları neticesinde alınan hükümlerin semeresinin elde edilmesi için bir an önce icra ile ilgili konularda çağdaş düzenlemeler yapılması, mevcut sistemin yenilenmesi ve etkin, işleyen bir icra sisteminin kurulması gerektiğini vurguladı.

Lefkoşa Mahalli Barosu Başkanı Arzu İzveren, yeni adli yılın başlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

İzveren, 2017-2018 Adli Yılı’nın, başta yargı camiası olmak üzere herkese hayırlı olması, hukukun üstünlüğünün ön planda tutulduğu, temel hak ve özgürlüklere saygılı, demokratik hukuk devleti yönünde atılan adımlarla geçecek bir adli yıl olması temennisinde bulundu.

Adaletin devletin temeli, avukatların da adalete hizmet eden neferler olduğunu vurgulayan İzveren, ülkedeki birlik ve düzenin korunabilmesi için adaletin sağlanacağına olan inancın sarsılmaması gerektiğini bunda da başta yürütme organı olmak üzere adaletin sağlanmasına katkıda bulunacak devletin tüm organlarına, mercilerine ve avukatlara çok büyük görevler düştüğünü kaydetti.

İzveren, yasama organının etkin bir şekilde çalışması ve eski yasaların güne uygun ve/veya uyumlu hale getirilmesi, toplumun ihtiyacı olan yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

“ADLİ TIP KURUMU VE ÇOCUK ISLAH EVİ OLMAMASI ÇOK BÜYÜK EKSİKLİK”

Aslı İzveren, ülkede, adli tıp kurumu, çocuk ıslah evi gibi toplum menfaatini bire bir etkileyen ve adaletin sağlanmasına ciddi ölçüde katkısı olacak kurumların halen kurulmamış olmasının çok büyük eksiklik olduğunu, kişilerin hak arama özgürlüğünü kullanmalarında eşitliğin sağlanması için adli yardım kurumunun olmayışının her yurttaşın adalete eşit şekilde ulaşmasını engellediğini ifade etti.

İzveren, ceza davalarında adil yargılanmanın gereği olan kovuşturma veya soruşturma safhasında şeffaflığın sağlanması amacıyla gerekli yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğine dikkat çekti.

İzveren, “Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle ülke olarak içinde bulunduğumuz belirsizlik bizleri yıldırmamalı, toplumumuzu daha ileriye taşımak için toplum menfaatini düşünerek elimizden gelen her türlü katkıyı yapmalıyız” ifadelerini kullandı.