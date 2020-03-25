Yargılanmayı dışarıda bekleyecek

Lefkoşa’da kadın iç çamaşırı çalan zanlı M.S. teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, zanlı M.S. hakkında sirkat suçlaması getirildiğini belirtti. Polis, 19.03.2020 tarihinde 16:40 sıralarında Lefkoşa Surlariçi İbrahim Paşa Mahallesi içerisinde, zanlı M.S. sokak içerisinde tel askıda bulunan Lefkoşa'da sakin M.B.'a ait iç çamaşırını sirkat ettiğini söyledi. Polis, 21 Mart 2020 tarihinde zanlının incelenen kamera görüntüleri neticesinde tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ayrıca zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirildiğini ve cezai ehliyetinin olduğunu söyledi. Polis, bu safhada tahkikatın tamamlandığını belirterek, yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının ileride davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.