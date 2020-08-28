Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yaptığı ileri sürülen zanlılar S.İ. D.K. ve M.G. dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Awwat, olguları aktardı. Polis, zanlılar S.İ. D.K. ve M.G.’nin “Öldürmek için gizli ittifak” suçuyla bağlantılı olarak tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında Sadık Akan’ın zanlı S.İ.’den ayrılmadığı gerekçesiyle önce dövdürmek sonra da öldürmek için gizli ittifak kurduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın akabinde zanlı D.K.’nin polise gelip, itiraf içerikli ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlı D.K.’nin zanlı M.G. ile, Sadık Akan’ı ortadan kaldırmak için anlaşıp, 2 bin 500 TL verdiğini söyledi.

Polis, zanlı M.G.’nin n öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiğini aktardı. Polis, D.K. ve M.G.’nin TC-KKTC, S.İ.’nin KKTC vatandaşı olduğunu ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlıların avukatları, tutuklu yargılanmalarını talebine itiraz etti. Davanın duruşması yaklaşık 6 saat sürerken savunma avukatları zanlılara kefil girecek olanları dinletti.

Huzurunda verilen şahadeti ve dinlenen kefillerin ardından kararını veren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerinin daha uygun olacağına emir verdi.