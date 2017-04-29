Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da ikamet eden bir bayanı öldürmesi için Türkiye’den KKTC'ye gönderilen ve öldüreceği bayanın evi önünde pusuda beklerken son anda yakalanan zanlı S.A almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve taşıma” ve “Yaralamak kasti ile ateşli silah bulundurma” suçlarından dolayı mahkemeye çıkarılan zanlı, davaları mahkemece sonuçlanıncaya değin 70 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde zanlının suç ortağı olduğu şüphesi ile tutuklanan M.A.B ise yapılan soruşturma neticesinde suça bağlayıcı herhangi bir şahadet temin edilemediği için serbest bırakıldı.

Bir çok rapor temin edildi…

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, 13 Nisan tarihinde PGM Özel Soruşturma Birimi tarafından alınan bir bilgide Türkiye’den bir tetikçinin Mağusa’da ikamet eden bir bayanı öldürmeye geldiğinin öğrenildiğini belirtti. Alınan bilgi üzerine PGM Özel Soruşturma Birimi ekiplerince öldürüleceği öğrenilen bayanın adresine gidildiğini belirten Dalkıran, saat 21:40 raddelerinde yapılan operasyonda zanlının öldürülecek kadının evi önünde beklerken tespit edildiğini açıkladı. Dalkıran, zanlının üzerinde yapılan aramada 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör ve şarjörler içerisinde toplam 14 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu açıklayarak zanlının tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak zanlının 2 gönüllü ifade verdiğini belirten Dalkıran, yine mesele ile ilgili olarak 16 kişiden ifade alındığını, 3 yerden güvenlik kamerası kayıtlarının temin edildiğini söyledi. Dalkıran, yine GSM şirketlerinden cihaz ve hat dökümlerinin, Data Veri İnceleme Uzmanından ve PGM Parmak İzleri Şubesinden raporlar temin edildiğini ancak temin edilmesi gereken raporların daha bulunduğunu açıkladı.

Zanlı aleyhine kuvvetli şahadetler mevcut…

Zanlının suçüstü tespit edilerek tutuklandığını anımsatan Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, zanlı aleyhine kuvvetli şahadetlerin mevcut olduğunu açıkladı. Dalkıran, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın büyük ölçüde tamamlandığını açıklayarak, zanlının bundan sonraki yapılacak olan tahkikata olumsuz yönde etki etme olasılığının bulunmadığını söyledi. Zanlının ilerde yargılanması halinde hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Dalkıran, TC vatandaşı olan zanlının KKTC’ye sadece 1 kez, suçların işlenmesinden 3 gün önce geldiğini söyleyerek zanlının KKTC’ye giriş çıkışını gösteren dökümü mahkemeye emare olarak sundu.

Cezaevi talep edildi…

Müfettiş Muavini Ömür Dalkıran, zanlının teminat şartları ile serbest kalması halinde böylesi ciddi ve vahim suçlardan itham edilmesi ve kendisini bekleyen muhtemel uzun süreli hapis cezası korkusuyla ülkeden kaçma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, zanlının yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

70 gün cezaevinde bekleyecek…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlının davaları mahkemece görüşülünceye değin 70 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.