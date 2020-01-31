Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da sırt çantasından uyuşturucu madde çıkmasının ardından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklanan zanlı A.H.A.A.S. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili ifade veren Polis memuru Serkan Sakallı bulguları aktardı.

Polis, zanlı A.H.A.A.S.’nin, Lefkoşa - K.Kaymaklı’da 24 Ocak 2020 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülmesi üzerine üzerinde yapılan aramada tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde 6 ayrı paket şeklinde foil kâğıdına sarılı 2 gram 277 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ilerde yargılanmasın hazır olmasını sağlamak amacıyla 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.