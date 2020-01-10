Yargılanmasını tutuklu bekleyecek
195 gram Hintkeneviri ile yakalanan Q.A.A., aleyhindeki soruşturma tamamlandı
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Lokmacı kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile geçmek isterken yakalanan zanlı Q.A.A., dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.
Polis, zanlının 5 Ocak’ta Lokmacı Sınır Kapısı’ndan tasarruflarında toplam 195 gram, hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
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Etiketler : UYUŞTURUCU, MAHKEME
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