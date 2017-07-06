Ayşe GÜLER

Dipkarpaz’da yaklaşık 1.5 yıldır faaliyette olmayan, mühürlenmesi nedeniyle de atıl vaziyette kalan ‘Karpaz Arch Houses’ isimli turistik tesisin kiralanması için düğmeye basıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 34 yatak kapasiteli tesisi 10 yıl süreyle kiralanması için ihaleye çıktı.

Kiralamanın ardından Dipkarpaz Belediyesi de harekete geçti.

‘Mühürlenme’ nedeniyle Turizm ve Çevre Bakanlığı hakkında dava açan Belediye, şimdi de ihalenin durdurulması için ara emri dosyalayacak.

Öte yandan konuyla ilgili dün görüş almak için aradığımız Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, davayla ilgili süreci Bakanlık Müdürü Hakan Ataöv’ün takip ettiğini dile getirdi.

Ataöv’e ise gün boyunca ulaşılamadı.

Kiralama kararı ilanla duyuruldu…

Dipkarpaz’a kazandırılan ilk tesislerden biri olan, bölge halkı için de önem taşıyan Arch Houses ile ilgili kiralama, gazetelere verilen ilanlarla duyuruldu.

Bakanlık, tesisle ilgili 25 Temmuz Salı günü saat 10.00’a kadar teklif kabul edecek.

Bu tarihten sonra yapılan teklifler değerlendirilmeye alınmayacak, kabul edilmeyecek.

Süreç nasıl işlemişti?

Karpaz Arch Houses ile ilgili Turizm Bakanlığı 2015 yılında harekete geçmiş, 1 Eylül 2015 itibariyle binanın restore edileceğini belediyeye bildirmişti.

Bakanlığın bu adımına Belediye Başkanı Suphi Coşkun karşı çıksa da Nisan 2016’da tesis kapatılmıştı.

Tesisteki rezervasyonların bazıları mühürlenme nedeniyle iptal edilmek zorunda kalmıştı.

Yaşanan olay sonrasında Dipkarpaz Belediyesi harekete geçerek, konuyu yargıya taşımıştı.

Belediye, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bilgi vermeden tesisi mühürlediğini, zarara uğradıkları iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu…

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun:

“Mahkemede olan bir işletme nasıl kiralanıyor?”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ise işletmenin yargıda olduğunu hatırlattı, mahkemede olan bir tesisle ilgili nasıl kira ihalesine çıkıldığını sordu.

YENİDÜZEN’e konuşan Coşkun, yaklaşık 1.5 yıldır işletmenin mühürlendiğini ve atıl vaziyette olduğunu söyledi.

Göreve gelmesinin ardından 7-8 ay boyunca tesisi işlettiğini, sonrasında ise işletmenin kapatıldığını hatırlatan Coşkun, döner sermayeyle işletilen turistik tesiste 3 kişi çalışması gerekirken, 6 kişinin çalıştığını, bu nedenle de kar etmediğini ifade etti.

Coşkun, belediye başkanı seçilmesinin ardından işletmede hizmet veren kişi sayısını 2’ye düşürdüğünü söyledi.

Bölge halkının tesisinin belediye bünyesinden çıkartılıp, kiralanmasına karşı olduğunu da vurgulayan Coşkun, yargıda hak arayışlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.