Yargıda atama

Yüksek Adliye Kurulu, Avukat Tutku Candaş’ın Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atandığını duyurdu.

Yüksek Adliye Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, atanan Yargıç Tutku Candaş, yarın saat 09.30'da Yüksek Adliye Kurulu Salonu’nda yemin ederek Cuma gününden itibaren yeni görevine başlayacak.