Hükümet, bir başkan ve yedi üye olan Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısının bir başkan ve en çok on altı üyeye artırılması ve Yüksek Mahkeme Yargıçlarının mecburi emeklilik yaşlarının 65’ten 68’e, Alt Mahkeme Yargıçlarının ise 60’dan 65’e yükseltilmesi öngören Anayasa Değişiklik Önerisi’ni Meclis’e sundu.

Başbakan Ersin Tatar, anayasal değişiklik önerisinin, yargıda yaşanan tıkanıklık ve sıkıntıların aşılması adına hazırlandığını açıkladı.

Değişiklik önerileri ile yargının daha sağlıklı ve hızlı hizmet etmesinin hedeflendiğini belirtti.

‘Anayasal değişiklik kaçınılmaz’

Başbakan Ersin Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Hükümetimiz, yargıda yaşanan tıkanıklık ve sıkıntıların aşılması yanında mevcut durumunun iyileştirilmesi için anayasal değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu tespit etmiş ve bu konuda değişiklik yapılabilmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yaparak hazırlanan anayasal değişiklik önerisini Meclis’e sunmuştur.

Bilindiği üzere KKTC Anayasası Yüksek Mahkemeyi bir başkan ve yedi üye toplam sekiz yargıç ile sınırlandırmıştır.

1985’ten günümüze geçen zamanda artan iş yükü dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi, Yüksek İdare Mahkemesi, Yargıtay, Yüksek Adliye Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu ve yasaların yetkili kıldığı diğer alanlarda görev yapan Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısında anayasal engel bulunduğundan dolayı artış yapılamamaktadır.

Bu nedenle Yargıçların özverili çalışmalarına rağmen arzu edilmeyen gecikmeler yaşanmakta ve adaletin seyri arzu edilen biçimde yürütülememektedir. Adalet sistemimizi yavaşlatan ve sıkıntıya sokan bu durumdan dolayı Anayasal değişiklik yapılması artık kaçınılmaz olmuştur.

Bu ihtiyaçtan hareketle Anayasada değişiklik yapılarak Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısının bir başkan ve en çok on altı üye olarak artırılması ve yargının daha sağlıklı ve hızlı hizmet etmesi hedeflenmektedir.

Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısının artacağı dikkate alınarak Alt Mahkemeden Yüksek Mahkemeye daha yumuşak geçiş yapılmasını sağlayabilmek için gerek Yüksek Mahkeme Yargıçlarının gerekse Alt Mahkemede görev yapan Yargıçların mecburi emeklilik yaşlarının artırılmasının uygun olacağı bu nedenle Yüksek Mahkeme Yargıçlarının mecburi emeklilik yaşlarının 65’ten 68’e, Alt Mahkeme Yargıçlarının ise 60’dan 65’e yükseltilmesi öngörülmüştür.

Yapılacak değişiklikle Anayasa Mahkemesine Adli ve İdari Yargı Mahkemeleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının kesin karara bağlama yetkisi verilerek uygulamadaki bir eksikliğin giderilmesi hedeflenmiştir”.