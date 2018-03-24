"Yardımlardan vergi kalkacak"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güneyden BM aracılığıyla Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere gönderilen yardımlardan alınan gümrük vergisini kaldıracaklarını açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısına girişte basına konuyla ilgili açıklama yaptı. Özersay, sosyal medya ortamından da konunun daha fazla kişi tarafından bilinmesini sağlamak maksadıyla sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

Özersay'ın açıklaması şöyle, “Şubat ayı başında açıkladığımız üzere KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler konusunda adım atıyoruz. Güneyden gönderilen yardımlardan alınan gümrük vergisini kaldıracağız. Öte yandan BM aracılığıyla ulaştırılacak gıda ve benzeri yardımlar geçiş noktalarında ilgili makamlarımızca miktar ve nitelik açısından kontrol edilecek ve iç piyasada satılmasını önleyecek bazı ilave tedbirler alınacak. Bilindiği üzere ülkeye bu şekilde girecek olan malzemelerin iç piyasada ticareti, satılması yasal değildir. Bu tür malzemenin alım ve satımının yasak olduğunu gösteren resmi uyarıları içeren etiketler kullanılacak ve yerine göre bu malzemelerin dağıtımı sırasında bilgilendirici/uyarıcı broşürler de hazırlanacak. Özetle yapılacak olan şey yardımsa, bu amaca uygun kullanımı sağlanmış olacak.

Biz KKTC’de yaşayan bu insanlara Kıbrıs Rum liderliğinin “mahsurlar” muamelesi yapmasını doğru bulmuyoruz. Bu toplumun içinde yaşayan az sayıda Kıbrıslı Rum ve Maronit mahsur değildirler. Aileleri diledikleri zaman kendilerine ulaşabildiği gibi kendileri de diledikleri zaman diledikleri yere ulaşabilirler ve bugüne değin de hiç engellenmediler. Dileriz Kıbrıs Rum liderliği bu insanlar üzerinden siyaset yapmayı en erken zamanda terk eder.”