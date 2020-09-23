Yardımcı olan kişi aranıyor

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal etmekle suçlanan A.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru İbrahim Döşemeci, olguları aktardı.

Polis, zanlı A. A.’nın “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal” etmekle suçlandığını belirtti.

Polis memuru Döşemeci, zanlının 21.09.2020 tarihinde Haspolat’ta Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, yasal olmayan yolla kuzeye giriş yaptığını söyledi.

Polis, 22.09. 2020 tarihinde zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını ve aleyhinde 1 gün tutukluluk emri alındığını anlattı.

Zanlıya yardımcı olan bir kişinin arandığını belirten Döşemeci, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.