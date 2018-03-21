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Yardıma vergi için Dişişleri’nden adım hazırlığı

Yardıma vergi için Dişişleri’nden adım hazırlığı

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maronitler’e güneyden gelen yardımlara yönelik gümrük uygulamasına ilişkin son bir haftadır çalışmaların yoğunlaştırıldığını, Kısa süre sonra da Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda adım atacaklarını açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maronitler’e güneyden gelen yardımlara yönelik gümrük uygulamasına ilişkin son bir haftadır çalışmaların yoğunlaştırıldığını, Kısa süre sonra da Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda adım atacaklarını açıkladı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Göreve ilk geldiğimde Şubat ayı başında TAK’a verdiğim röportajda KKTC’de yaşayan Rumlar ile Maronitlere güneyden gelen yardımlara yönelik gümrük uygulamasının devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya “Hükümet olarak bu konuda makul, çağdaş ve KKTC’nin itibarını yükseltecek ancak Kıbrıs Türk halkının haklarını ortadan kaldırmayacak bir politika belirleyeceğiz” demiştim.

Bir süredir bu konu üzerinde çalışıyoruz, son bir haftadır da bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Kısa süre sonra Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda bir adım atacağız.

Yarın bazı eski Maronit köylerine ve ilerleyen günlerde Dipkarpaz’a ziyaretler yaparak çalışmalarımızı fiiliyatta da netleştireceğiz”.

 

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