‘Yardıma muhtaç’ ve ‘yasağa uymayanları’ bildirin

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, sosyal medya paylaşımından ilçelere göre oluşturulan koordinasyon merkezleri ve iletişim numaralarını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ilçe numaralarından yardıma ihtiyaçlı olanlara ilaç, gıda, hijyenik temizlik malzemeleri vb ürünleri alamayan vatandaşlara bu ürünlerin tedariki için aranacak numaralar verilirken, yasaklara uymayanları bildirmek için de ihbar hatları oluşturuldu.

Buna göre:

İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan, ilçelere göre koordinasyon merkezleri ve iletişim numaraları:

-Yardıma ihtiyaçlı olanlara ilaç, gıda, hijyenik temizlik malzemeleri vb ürünleri alamayan vatandaşlara bu ürünlerin tedariki için aranacak numaralar;

*Lefkosa 0548 863 7184

*Mağusa 0533 869 0769

*Girne 0548 859 2901

*Güzelyurt 0533 871 0556

*Iskele 0542 855 1179

*Lefke 0542 850 0207

-YASAKLARA UYMAYANLARI İHBAR ETMEK İÇİN;

*Lefkosa 0548 829 1051

*Magusa 0548 829 1052

*Girne 0548 829 1053

*Iskele 0548 829 1054

*Guzelyurt 0548 829 1055

*Lefke 0548 829 1056