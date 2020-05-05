“Yardım paketleri adil dağıtılmıyor”

CTP Milletvekili Biraz Hamzaoğlulları gıda paketlerinin doğru ve adaletli dağıtılamadığını söyledi. Bunun yanı sıra, Pile halkının da kaderine terk edildiğini savundu.

“Devletten maaş çekmeyenler diye altını çiziyorum, demirciler, kalıpçılar, marangozlar, özel sektörde çalışanlar evlerine tek kuruş götüremedi. Burada strateji bana göre yanlış çizilmiştir. Evet sistem güzeldir, ama bu destekte doğru adreslere ulaşılamadı. Birkaç köy muhtarı ile görüştüm, ihtiyaçlı 40 hane varken 6 kişi adına başvurulmuş. Dolayısıyla gıda yardımı dağıtmanın stratejisi doğru olmadı. Bu gıda yardımı devam edecek mi, buna hükümet karar verecek. Bu dağıtımlar doğru değil diye iddia ediyorum. İnsanlara sıkıntı yarattı. Pile köyüne gelelim, bana göre hükümet yine doğru strateji çizemedi, daha etkili olunabilirdi. Özellikle hızlı test kiti uygulayarak insanları kuzeye geçirebilirdiniz. Pileliler, kuzeye de güneye de kapalı, kendi haline bırakıldı. Dün itibariyle bir açılım oldu, Pile halkı hala geçemiyor. Bir şey satın alacaklarında Euro ödüyor. Pile’deki 160 haneye bir şekilde yardım edilmesi lazım. Bu kişilere hızlı test yapılıp Pergama’dan geçmeleri gerekir.”