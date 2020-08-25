“Yardım için dışarıda yiyin”

Aygün Bahar ÖKMEN

Hız kesmeyen Covid-19 salgına yönelik tüm dünyada alınan önlemlerin yanı sıra, süreçten kötü etkilenen sektörler için açılım ve destekler de geliştiriliyor.

Forbes’dan Jemima McEvoy’un haberine göre bu kapsamda; Birleşik Krallık Ekonomi Bakanlığı, katılımcı olan her kafe, restoran, pub ya da yemek servisi işinde olan kurumda kişi başı 10 sterline kadar olan yemeklerde %50 indirim uygulayarak işletmelere yardımcı olmayı hedefliyor.

Ağustos ayı boyunca Pazartesi gününden Çarşamba gününe geçerli olacak indirimler alkolik içecekleri kapsamayacak. Yahoo Finance’e göre; bu planın Birleşik Krallık hükümetine maliyeti yaklaşık 629 milyon dolar olacak.

“Bize sahip çıkılmadı, gerekli yardım verilmedi”

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise borç yükü artan esnaf aldığı 25 bin TL’lik kredinin yılsonuna kadar 70 bin TL’yi bulabilme ihtimalinin korkusu ile yaşıyor. YENİDÜZEN’e konuşan Kalkınma Bankası ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nin kayıtlarına yansıyan verilerde görüldüğü üzere Nisan ayının başından Temmuz ayı sonuna dek toplamda 73 Milyon 695 Bin TL’lik kredi kullanılmış durumda.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Ağustos sonuna dek 12 Milyon TL daha kredi kullanılacağını tahmin ediyor.

Kriz masası kurulması çağrılarına uyulmamasından şikâyetçi olan esnaf, hak ettiği desteği görmediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde esnafla röportaj yapan YENİDÜZEN’e konuşan esnafa göre ise; esnaf kendisine sahip çıkılmamasından şikâyetçi.

Restoran işletmecileri destekleri yetersiz buluyor

YENİDÜZEN’le düşüncelerini paylaşan restoran sahipleri sadece günü kurtarabildiklerini, hükümetin pek çok konuda bir çare üretmediğini söyledi.

Restoran sahipleri 65 gün sonrasında açılan işletmelerde ilk iki haftanın kötü gittiğini, insanların virüs nedeni ile güvensiz olduğunu ve 1500 liralık yardımın yetersiz kaldığını ifade ederken, dövizin yükselişiyle insanların alım gücünün düşmesinin de restoran ve eğlence mekânlarına olan talebi düşürdüğünü dile getirdi. Covid-19 nedeni ile işletmelerin kapalı olduğu Mart ve Mayıs ayları arasında hükümetin kendilerine yardımda bulunmadığını anımsattı.

RES-BİR yapmış olduğu açıklamalarda ne kredi konusunda, ne elektrik giderlerinde, ne devlete olan yükümlülüklerinde hiçbir destek alamadıklarını belirtirken; kendilerinden iflas etmek pahasına fedakârlık beklendiğini de dile getirdi.

Üst Komite Karar Aldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin almış olduğu kararlar gereğince açık alanda düzenlenecek eğlencelerde kişi sayısı; açık alanda 100 kişi ile sınırlandırıldı. Kapalı alanlarda ise kişi sayısına;

200 m2 ve üzere yerlerde maximum 50 kişi

100-200 m2 arası yerlerde maximum 30 kişi

50-100 m2 arası yerlerde maximum 20 kişi

50 m2 altındaki yerlerde maximum 10 kişi ile sınırlama getirilmişti.