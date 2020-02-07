“Yardım etmekten kaçınacağımıza, birbirimize destek olalım”

Dila ŞİMŞEK

Genç Güzellik Uzmanı Emine Mısırlı, iki senedir mesleğini severek yapıyor. UKÜ’de Saç bakımı ve Güzellik Uzmanlığı eğitimi aldığını belirten Mısırlı, çocukluğundan beri güzelliğe ve bakıma ilgi duyduğunu ve bu alana meraklı olduğunu söylüyor.

“Bu mesleği seçme nedenim insanlara verdiği memnuniyet olabilir”

Mısırlı, okulda aldığı eğitimin yanı sıra aldığı eğitimlerle tecrübe kazanmaya çalıştığını ifade ederek, öğrendiklerini uygulamaya başladığını dile getiriyor. Bu işi yaptıkça daha da keyif aldığını fark ettiğini belirten Mısırlı, “Bu mesleği seçme nedenim insanlara verdiği memnuniyet olabilir… Onları mutlu görmek ve yapılan hizmetin beğenilmesi, buna neden olmuş olmam beni sevindiriyor. Ben de mesleğimi yaparken mutlu hissediyorum” diyor.

“Mesleğe tutunmak, tercih edilmek başta biraz zor oluyor”

Güzellik sektörünün inanılmaz kalabalık olduğuna değinen Mısırlı, “Mesleğe tutunmak, tercih edilmek başta biraz zor oluyor. Ama bence insanlar, işten çok sizin samimiyetinizi, enerjinizi ve saygınızı önemsiyor. İşimin iyi yanları da var tabii, bir süre sonra sizi sevmeye başlayan kişiler devamlı sizi tercih ediyor, aranızda bir bağ oluşuyor. Tabii en ufak yanlışınızda müşteri kaybınız da olabiliyor. Her mesleğin bir zorluğu var, önemli olan bu zorlukları atlatabilmek ve insanlarla olan ilişkinizi iyi tutmak…” diye konuşuyor.

“En büyük isteğim, huzurlu, ferah, donanımlı bir güzellik merkezi açmak”

Mısırlı, sözlerine şöyle devam ediyor: “En büyük isteğim, huzurlu, ferah, donanımlı bir güzellik merkezi açmak. Umarım her şey düşündüğüm ve istediğim gibi olur. Sektörümüzde çoğu kişi, yeni başlayanlara bir şey öğretmekten kaçınıyor, rakip olarak görüyor. Ancak herkes birbirine destek olsa, yardım etse çok daha huzurlu bir rekabet ortamı yaşanır”