“Yaratılan kaos içinden çıkılmaz hale geliyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Emirname’nin bazı maddeleri için mahkemeden ara emri kararı alındığını söyledi ve sürecin kötü yönetildiğinin bir kez daha altını çizdi.

Erhürman’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Mahkeme'den Emirname’nin bazı maddeleri için ara emri çıktı. Dün Meclis'te de hükümetin bir kanadı emirname uygulanacak derken, diğer kanat İmar Planı taslağındaki hükümlerin uygulanacağını söyledi. Yaratılan kaos her gün biraz daha içinden çıkılmaz hale geliyor. Bir süreç ancak bu kadar kötü yönetilebilir...”