Yaralı bir ‘tekne’

“Gemi” diyorlar.

“Ateş açmasak, kaçacaktı.”

Polis böyle söylüyor.

“Kaptan, kaptan yardımcısı” diye unvanlar ortada dolaşıyor.

Duyan da Titanic sanacak.

Gemi dedikleri küçücük bir sürat teknesi!

Kaçsa nereye kaçacak merak ediyorum.



***



Sahil Güvenlik yokmuş gibi polis bir de "pusu" kurmuş "ateş" açıyor.

Böyle anlatılıyor.

“Eeeee” deyip dinliyoruz.

Gerçeği öğrenemiyoruz.

Çünkü göz tanığı “mültecileri” dinleme şansımız yok.

Polise güvenmemiz gerekiyor ancak birbirinden farklı iki senaryoyu da polis servis ediyor.

Önce “mülteciler kaçmıştı” diyor polis, sonra “gemi.”

İnsanla gemi arasında pireyle deve kadar fark varken!

Gemiyi insan sanmışlar önce!



***



Polisin son iddiası “gemi kaçıyordu, havaya üç el ateş açtık, durmadı, geminin motoruna doğru ateş açtık” diye mahkemede anlatılıyor.

Size inandırıcı geldi mi?

Üç kez havaya ateş açılırken bu tekne hiç mi uzaklaşmadı?

Geminin motoruna hangi mesafeden ateş edildi?

Ne oldu sonra? Motor mu durdu?

Gemi kıyıya mı yanaştı?

Niye kaçmaya devam etmedi?



***



“Mülteci vurmak” ayıbı insaniyet namına bu ülkenin boynuna asılmıştır.

İlginçtir aynı günün gecesi Lefkoşa’nın surlar içinde de bir “ateş açma” olayı vardı.

Yine havaya!

Bu kez polis değil, birbiriyle kavga eden iki farklı grup!

Üstelik polis de peşlerinde...

Eski bir kadına şiddet meselesi bu…

Polis tümünü yakalamış silahlı zanlıların, hem de ortada ateş varken dahi ateş açmadan…

Bravo…



***



Polisin çok zor koşullarda görev yaptığı doğrudur.

Bir yanda personel yetersizliği…

Bir yanda insan kaynaklarının yanlış kullanımı...

Ömrümüzün içine diktikleri demir yığınları üzerinde onlarca kamera yerleştirmeleri de çözüm üretmiyor.

Çünkü tam bir “yönetim kaosu” yaşanıyor ülkede…

Tam bir irade sefaleti…

Kim kimin emrinde iyice karıştı…

Bahis ya da casino patronlarının karşısında titreyen bakanlardan, atanmış memurlar önünde el pençe durmak zorunda kalan seçilmişlere kadar büyük bir garabetin ortasında yaşıyoruz.



***



Polisin dişi de 7’si çocuk 30 savaş mağdurunu kesiyor böylece…

Hem de savaş mağduru bir coğrafyada, savaştan kaçan insanları yaralayarak…

Su alıyor tekne…

Ne kaptan görüyor, ne de yardımcısı…