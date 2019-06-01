“Yaptığım işten müthiş mutluluk duyuyorum”

Dila ŞİMŞEK

Otuz iki yaşındaki Ayşen Özanıl, 8 sene tercümanlık yaptıktan sonra, her zaman hayali olan, ‘organizasyon’ yapmanın peşinden gitmiş… Geri dönüşüm malzemeleri ile parti, düğün gibi organizasyon düzenleyen Özanıl, olabildiğince az hazır ürün kullanarak üretim yapıyor.

“İlk ciddi organizasyonum kuzenimin nişanıydı”

Otuz iki yaşındaki Ayşen Özanıl Avustralya’da doğmuş… Küçük yaşta anne ve babasının memleketi olan Kıbrıs’a geri dönen Özanıl, okuluna devam edip, sonrasında bir hastanede tercüman olarak meslek hayatına atılmış… Geri dönüşüme hep meraklı olan Özanıl, buna hep ilgisi olduğunu söyleyerek “Bir şeyi kullanarak nasıl başka bir ürün elde edebilirim diye düşünmeye başladım. Bir şeyleri keserek, yakarak bambaşka bir şey üretir oldum…” diyor.

İlk ciddi organizasyonunun kuzeninin nişanı olduğunu anlatan Özanıl, özel günlerde plan yapmayı çok sevdiğini dile getiriyor. Özel günlerde hep organizasyon yapıp süslemeleri kendisi tasarlayan Özanıl, nişan ve doğum günü gibi organizasyonları, tamamen kendi keyfi için yapmaya başlamış.

“8 sene tercümanlık yaptım”

Okuldan mezun olduktan sonra sekiz sene boyunca hastanede tercümanlık yapan Özanıl, bu mesleği de çok severek yapmış. Ambulansla hasta almaya git, gece ikide bir şey oldu ona koş derken 7/24’ünü hastaneye ve hastalara adayan Özanıl, bu yoğunluktan organizasyona vakit ayırmamış. “Projeler ve hastaları, sigorta ve maaşı bırakıp benim buna ilgim var hadi peşinden koşayım gibi bir dünya ne yazık ki yok…” diyen Özanıl, bu sebeple organizasyon yapmaya ara vermiş. Ancak sonrasında işten durdurulan Özanıl, “Mesleğimi çok sevdiğimden ve hastalara olan bağımdan, işten durdurulmama rağmen günlerce hastaneye gidip çalıştım… Çünkü başta bunu kabullenmek benim için çok zor oldu. ‘Nasıl gitmeyeyim, hastanın bugün tahlilleri çıkacak, diğer hasta sonuçlarını öğrenecek’ diye düşünmüştüm” şeklinde anlatıyor.

Daha sonrasında ise bunu kabullenip hayatına devam eden Özanıl, “Bu yeteneğimin ve tutkumun peşinden koşmak istedim. Henüz çok yeniyim ama yaptığım işten müthiş zevk alıyorum. Sabah buraya gelmenin verdiği heyecan benim için her şeyin üstündedir. Hastanede çalıştığım süreçten de çok memnunum onu da çok sevdim ama bu da bir hayalimdi” diye konuşuyor.

“Çok zorlu bir süreçti, ama başardım”

Finansal olarak kendisi için kötü bir dönemde bu işe atıldığını ifade eden Özanıl, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu atölyenin tadilatı, girdiğim sokakla uzlaşmak, belediyeden izin derken çok zorlu bir süreçti ama çok iyi tepkiler aldım, bu bana gurur verdi. Hazır ürünlerle organizasyon yapmak çok kolaydır. Ancak insanları tanıyıp, onların zevkini, özel bulduğu şeyleri, bütçelerini bilerek bunu yapmak çok büyük bir süreçtir.”