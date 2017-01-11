Kaçak yapılar sonrasında şimdi de yapılaşma ile gündeme gelen Dipkarpaz’da ‘Dipkarpaz Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı Khelones Antik Kentten Trasha Mevkiine kadar olan mevcut asfalt yolunun derecelendirme çalışmaları’ için düğmeye basıldı.

TEK GÜNDEM MADDESİ… Çevre örgütlerinin tepkilerine rağmen Anıtlar Yüksek Kurulu dün tek gündem maddesiyle toplandı. Toplantıya sert tartışmalar damga vurdu.

Tek gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıda sert tartışmalar yaşandı.

RAPOR VE HARİTA HAZIRLANDI… Konuyla ilgili hem Eski Eserler ve Müzeler Dairesi hem de Çevre Dairesi geniş çaplı rapor ve harita hazırladı. Üyeler, dünkü toplantıda oylama öncesinde bu rapor ve haritalarla birlikte Karpaz Emirnamesi ile Ülkesel Fiziki Planı incelemek istedi.

Ayşe GÜLER

Dipkarpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde ‘yapılaşmanın’ önünü açacak, Dipkarpaz Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı Khelones Antik Kentten Trasha Mevkiine kadar olan mevcut asfalt yolunun derecelendirme çalışmaları için düğmeye basıldı.

Kaçak yapılar sonrasında şimdi de yapılaşma ile gündeme gelen, çevre örgütlerinin tepki göstererek, karşı çıktığı yeni adım ile ilgili Anıtlar Yüksek Kurulu dün toplandı.

Tek gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıda sert tartışmalar yaşandı.

Kısa bilgilendirme sonucunda bölgede ‘derecelendirme çalışmalarına’ başlanmasının oylanması talebi, üyelerin tepkisine takıldı.

Oylama yapılmadan toplantı ertelendi…

Toplantı sonrasında Kıbrıs Çevre Platformu, bölgedeki kaçak yapılara yasallık kazandırmak ve yapılaşmaya açmak amacıyla Karpaz Özel Koruma Bölgesindeki arkeolojik alanlarının derecelendirilmeye çalışıldığı gerekçesiyle eylem yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü, Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanı Fuat Azimli ise çevre örgütlerinin ortaya attığı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını savundu.

2 rapor hazırlandı

Konuyla ilgili hem Eski Eserler ve Müzeler Dairesi hem de Çevre Dairesi’nin geniş çaplı rapor ve harita hazırladığı öğrenildi.

Üyeler, dünkü toplantıda bu rapor ve haritalarla birlikte Karpaz Emirnamesi ile Ülkesel Fiziki Planı incelemek istedi.

Toplantı ertelendi…

Üyelerin rapor ve haritaları inceleme talebi ve tartışmalar sonucunda toplantı ertelendi.

İkinci toplantının ne zaman yapılacağı henüz netleşmezken, önümüzdeki hafta içerisinde Anıtlar Yüksek Kurulu’nun yeniden bir araya gelmeyi planladığı öğrenildi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli: İddialar gerçekleri yansıtmıyor

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü, Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanı Fuat Azimli ise çevre örgütlerinin ortaya attığı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi, daha fazla açıklama yapmayarak “Öyle bir şey yok. Bir basın açıklaması hazırlıyoruz, göndereceğiz” dedi.