Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği (KKNÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Akçın, elektriğe yapılan zammın üretim ve üreticiyi bitireceğini savundu.

Akçın açıklamasında, zammın tarım ürünleri ve sanayi yanında evlerin aydınlatılmasına da etki yapacağına işaret ederek, hükümetten konuyu yeniden gözden geçirerek zammı geri almasını talep etti.

Akçın, “Zam, üretim yanında tüm kesimlere yansıyacağı hesaplanmadan, düşünülmeden yapılmıştır. Zaten yeraltı sularının azalması bir çok kuyunun kuruması ve maliyetlerin yükselmesine vesile olmuştur. Elektriğe yapılan son zamla sebze ve meyve fiyatları ile pahalılığı bir o kadar daha artıracaktır” dedi.