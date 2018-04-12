"Yapılan zam geri alınmalıdır"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) de akaryakıta yapılan zamların geri alınması çağrısında bulundu.



Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, dövizdeki yükselişle birlikte alım gücünün yüzde 35 ile 40 arasında azaldığı, bununla birlikte akaryakıta yapılan zamların üzerine tüm tüketim maddeleri, sağlık ve eğitim hizmetleri ücretlerine de zam geldiği savunuldu.



Açıklamada akaryakıta yapılan zamların geri alınması çağrısında bulunuldu.