“Ekibin yurda girişinde gerekli işlemler yapılmamış veya gerekli sağlık önlemleri alınmamışsa bunun soruşturulmasına elbette itiraz edecek değilim ve bunun hesabının sorulmasını ben de isterim”

”Bu temas ve incelemeler yarıda kalmışsa bunun sorumlusu, bu gereksiz tartışmayı yapan veya gerekli muhaceret ve sağlık işlemlerini yapmayan ilgili Bakanlıklardır”

Turizm Bakanı Ünal Üstel ‘Marina skandalı’na ilişkin suçu diğer bakanlılara attı, yapılan bürokratik hatalardan kendisinin sorumlu tutulamayacağını savundu.

Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın sorularını yanıtlayan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Koçkar ve ekibinin yurda girişi ve konaklaması sırasında muhaceret ve sağlık kurallarına uyulması gerektiğini; kimsenin bu kurallardan kaçmak talebinde bulunmadığını söyledi.

“Ekibinde kimlerin olduğu ikinci derece önemli…”

Üstel, “Sayın Neşet Koçkar’ın ekibinde kimlerin olduğu veya olacağı benim için elbette ikinci derece önemli bir husustur. Herkesin izlediği gibi gelenler arasında iki kardeşinin varlığı da herkesin dikkatini çekmiş olmalıdır” dedi .

Üstel, “Gerekli sağlık önlemlerinin alınması veya muhaceret işlemlerinin yapılması ilgili Bakanlıkların sorumluluklarında olan konulardır. Bunlar benim görevim değildir; diğer bakan arkadaşlarımın görev alanlarına müdahale etmeyi de doğru bulmadım” şeklinde konuştu.

“Ekibin yurda girişinde gerekli işlemler yapılmamış veya gerekli sağlık önlemleri alınmamışsa bunun soruşturulmasına elbette itiraz edecek değilim ve bunun hesabının sorulmasını ben de isterim” diye konuşan Bakan Üstel, bu konuda yapılacak soruşturmaya destek olacağını belirtti.

“Sorumlusu muhaceret ve sağlık işlemlerini yapmayan ilgili Bakanlıklardır”

Üstel, “Bu temas ve incelemeler yarıda kalmışsa bunun sorumlusu, bu gereksiz tartışmayı yapan veya gerekli muhaceret ve sağlık işlemlerini yapmayan ilgili Bakanlıklardır.

Yaşanan olumsuzluklar varsa bunların faturasını Sayın Neşet Koçkar ve arkadaşlarına kesmeye çalışmak ise çok büyük bir hata olur. Onlar havalimanından çıkışımız şöyle olsun; konaklamamız böyle ayarlansın diye bir talepte de bulunmamışlardır. Biz, önce siyasiler olarak, sonra toplum olarak yaptığımız aleni tartışmalar ile bu insanları fazlası ile rencide ettiğimizin farkında mıyız? Hiçbir suçu olmayan insanları adeta linç ettik. Bu sağlıklı bir davranış değildir” şeklinde konuştu.