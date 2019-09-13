"Yapıcı bir şekilde uğraş verdiğiniz için teşekkür ederim"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’ya, Kıbrıs sorununun çözümü için nasıl ilerleneceğine dair yapıcı bir yolun oluşturulması çabasına devam eden bağlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sözcü Barış Burcu, Lute’un, Kıbrıslı Türk lider Akıncı’ya gönderdiği mektupta, en kısa zamanda yeniden görüşme arzusunu dile getirdiğini belirtti.

Barış Burcu, Lute’un mektupta Akıncı'ya “Oldukça yapıcı bir şekilde uğraş verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim” dediğini de belirtti.