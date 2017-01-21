‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanıp sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen gazeteci Hüsnü Mahalli, “Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre yapabileceğim en son şeydi” dedi.

Mahalli, evinden gözaltına alınmış ve tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece 15 Aralık 2016’da tutuklanmıştı.

İddianamede Mahalli hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iki yıl dört aydan yedi yıl üç aya kadar hapis cezası istenmişti.

MS hastası Mahalli’nin sağlık durumunun iyi olmadığına dair haberler basına yansımıştı. Bu sebeple Mahalli’nin tahliye edilmesi isteniyordu. Mahalli, dün akşam tahliye edilmişti.

‘Çok komik bir suçlama’

ahliyesini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji bölümündeki tedavisi esnasında öğrenen Mahalli, ‘er ya da geç’ serbest bırakılacağını düşündüğünü söyledi.

Suç teşkil eden bir şey yapmadığını belirten Mahalli, “İddianamede sayın Cumhurbaşkanına ve devletin görevlilerine toplu bir şekilde hakaret ettiğimi söylüyorlar. Bu çok komik bir suçlama. Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre en son yapabileceğim bir şeydi” ifadelerini kullandı.

Mahalli, sağlık durumuyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Tutuklandığımın ertesi günü hastalığım atak yaptı. Pazartesi günü biyopsi yapılacak. Umarım sonuç iyi çıkar. Çifte sevinç yaşamış olurum.”