Yanmış cesette cinayet bulgusu yok

Larnaka’da dün saat 18.00 sıralarında rulo balya altında yanmış erkek cesedi bulundu.

Kıbrıs Haber Ajansı’na göre, Larnaka’ya bağlı Civisili köyünde bir tarlada çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye ekipleri balyaların altında bağlı erkek cesedi buldu.

Habere göre, cesedin bulunmasıyla polis de kısa sürede olay yerine gitti.

Cinayet şüphesi yok

Olayla ilgili soruşturma başlatan Larnaka polisi ölümle ilgili cinayet şüphesi olmadığını bildirdi.

Kathimerini Kıbrıs de cesedin yabancı uyruklu bir erkeğe ait olduğu, kimliğinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağını aktardı.

İlk açıklamalara göre, bağlı olduğu ifade edilen cesetle ilgili polis, soruşturma sırasında cinayet bulgusunun bulunmadığına dikkat çekti.