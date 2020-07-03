‘Yanlış yolcu’ alarmı

Fehime ALASYA

UBP-HP Hükümeti’nin ‘değişken’ kararları, pandemi sürecinin yönetimine de yansıdı. Yeniden başlayan, çoğunluğu karantinasız tarifeli seferlerde yolcular test sonucu çıkana kadar gözetime alındı. Turistler önce karantina oteline, daha sonra kendi otellerine gönderildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Merkezi’nde vaka hareketliliği başladı.

Karantina Merkezi’ne dün öğle saatlerinde getirilen ve PCR testi pozitif olduğu belirtilen bir yolcu, kısa süre sonra geri götürüldü. Karantina Merkezi’ne ‘yanlış yolcunun’ getirildiği öğrenilirken, kısa bir süre sonra ise bir başka yolcu Merkez’e ambulansla getirildi.

Ülkeye gelişlerde ilk etapta uygulanan “Çifte PCR testli, karantinasız” girişlerle başlayan Covid-19 Pozitif vaka tespitleri giderek artıyor.

İlk günkü gemi seferinde bir kişinin testinin Pozitif çıkmasıyla başlayan süreci, uçak seferiyle adaya gelen ve buradaki testleri Pozitif çıkan 2 vaka takip etti.

Dün gün içinde yaşanan gelişmeler ise uçak ve gemi seferleri ile başlayan kaosu tırmandırdı.

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 kişi Polis’e yakalandı. Söz konusu kişilere yapılan hızlı testlerde birinin sonucu pozitif çıktı, tutuklular PCR testine tabi tutuldu. Şüpheli görülen bazı kişiler, dün gün içinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Karantina Merkezi’ne taşındı.

Söz konusu şüpheli gelişlerinden birinin Merkez’e girdikten hemen sonra yeniden ambulansla geri götürüldüğü dikkat çekti.

Hastanedeki gerginlik gözlerden kaçmazken, Merkez’e getirilen kişinin ‘yanlış şüpheli’ olduğu ileri sürüldü, bu kişi ambulansla geri götürüldü. Karantina Merkezi’ne bavulu ve özel eşyaları ile gelen erkek şahıs, kısa süre sonra aynı ambulansla geri götürüldü. Söz konusu olay ‘Yanlış hastayı getirdiler’ söylentilerini de beraberinde getirdi.

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Pandemi bölümü önünde ise güvenlik gün boyu geniş önlem aldı, genel sağlık için Nalbantoğlu'na gelen kimsenin buradaki kaldırımı kullanmasına müsaade edilmedi.

Ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan bazı karantina merkezlerinin önündeki ambulans hareketliliği ise endişeyi daha da çok tırmandırdı.

Tüm bu gelişmeler gün boyu birçok yayın organında yer alırken sosyal medya bunlarla çalkalandı, resmi makamlardan ise gün sonunda sadece Kazakistan uyruklu bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Pandemi bölümünde ikinci şüpheli

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi pandemi bölümüne ilk olarak getirilen ‘Yanlış hasta’ ardından ambulansla ikinci kişi de getirildi. Ülkeye havayolu ile gelen Kazakistan uyruklu bir kişinin PCR COVID test sonucunun pozitif çıktığı iddiasıyla pandemi bölümüne getirildi.

Test sonucu pozitif çıktığı öne sürülen yolcunun son 24 saatte karantina otelinde tutulduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı gün içinde “C grubu” yani yüksek risk grubu ülkeler listesinde yer alan Kazakistan’dan geldiği söylenen yolcu ile ilgili dün akşam saatlerinde açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kazakistan’ın C gurubunda yer alan ülkeler arasında olması nedeniyle bu kişinin zaten karantina altında olduğunu, ülkemizde yapılan PCR testinin pozitif olarak belirlenmesinin hemen ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümünde alınarak tedavisine başlandığını açıkladı.

‘Yasa dışı’ geldi, hızlı testi pozitif çıktı!

Güneyden kuzeye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan iki kişiden birinin hızlı testinin ‘şüpheli pozitif’ sonuç verdiği öğrenildi. Söz konusu kişilerin poliste tutuklu olduğu ve PCR testi sonucu beklendiği de elde edilen bilgiler arasında yer alırken, resmi makamlardan bu iddialara yönelik açıklama gün içinde yapılmadı.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, adanın güneyinden kuzeyine yasa dışı yollardan geçmeye çalışan iki kişi tespit edildi, bu kişilere yapılan hızlı testlerde, bir kişinin sonucu ‘şüpheli pozitif’ sonuç verdi. Söz konusu tutuklunun PCR test sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam açıklanmadı.

Şüpheli hala Polis’te iddiası

Güneyden kuzeye geçerken yakalanan ve birinin hızlı testi pozitif olan şüphelilerin hala Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü’nde hücrede tutulduğu iddia edilirken, bu şüphelilere ilk müdahaleyi yapan polis memurlarının ise halk arasına karıştığı ileri sürülüyor.

Söz konusu iki kişinin Polis’te olup olmadığına ilişkin ise Polis Basın Subaylığı’ndan resmi bir açıklama gelmedi.