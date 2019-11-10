“Yanlış teşhis, yanlış ameliyat, ihmalkarlık”

Yenidüzen

14 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün beklenmedik kaybı sonrası, Sönmeztürk’ün akrabası Ömer Tikici, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, ciddi ihmal iddialarında bulundu.

Tikici, “Yeğenime Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yanlış teşhis yapıldı, yanlış ameliyat ve doktorların ilgisizliği, ihmalkarlığı yüzünden onu kaybettik” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastaneye ulaşan bu yönde bir şikayet olmadığını, herhangi bir soruşturmanın da başlatılmadığını kaydetti.

Yaşamını yitiren Esin, Hala Sultan İlahiyat Koleji 9.Sınıf öğrencisiydi.

“Esin’in, 15 gün sadece belli aralıklarla acile gidip ya antibiyotik ya da iğne vurup göndermeleri yüzünden durumu ağırlaştı”

Ömer Tikici’nin sosyal medyada paylaştığı ileti şu şekilde: “Esin Sönmeztürk, canım yeğenimi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yanlış teşhis, yanlış ameliyat sonucu doktorların ilgisizliği ihmalkarlığı yüzünden kaybettik… Esin’in, 15 gün sadece belli aralıklarla acile gidip ya antibiyotik ya da iğne vurup göndermeleri yüzünden durumu ağırlaştı. Sonra ailesinin ısrarı yüzünden kan tahlili yapıldı. Her doktor farklı bir görüş söyledi. Bugün haberlere çıkan doktorların açıklaması asılsız ve yalandır. O çocuk karın ağrısı ile doktora gitmedi… Elimizde her türlü belge mevcuttur ve gereği de hesabı da sorulacaktır”

Tikici, ailenin ısrarı yüzünden Esin’in İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildiğini, oraya gittiğinde durumunun ağır olduğunu ve ‘vücuduna iltihap yayıldığını’ savundu. “Artık bu süreçte gencecik evladımızın kurtulması için bir mucize olması gerekiyordu” diyen Tikici, geç kalınmış olduğunu belirtti.

Neler olmuştu?

Hala Sultan İlahiyat Koleji 9.Sınıf öğrencisi, 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu…

Geçtiğimiz hafta ‘romatizmal bir hastalık ön tanısı’ ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden İstanbul’a sevk edilen ve tedavisi orada devam eden 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk, Perşembe akşam hayatını kaybetti.

İstanbul’da hayatını kaybeden Sönmeztürk’ün cenazesinin Cuma günü adaya geldi. Cenazesi ise dün öğle namazının ardından Değirmenlik’te defnedildi.

Değirmenlikli Rifat ve Nejla Sömneztürk’ün iki kızından biri olan 2005 doğumlu olan Esin Sönmeztürk, kız kardeşi ile birlikte Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eğitim görüyordu.

Sönmeztürk’ün ani ölümü ile Hala Sultan İlahiyat Koleji de adeta yasa büründü…

Özyılkan: “Romatizmal bir hastalık ön tanısı ile sevk edilmişti”

Esin Sönmeztürk’ün rahatsızlığıyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Sönmeztürk’ün ‘romatizmal bir hastalık ön tanısı’ ile Türkiye’ye sevk edildiğini kaydetmişti.

Özyılkan, konuya ilişkin “Karın ağısı ve ateş ön tanısı ile hastanemize geliyor. Karın ağrısında apandisit de takribi hastalıklardandır. Apandisit müdahale ediliyor ama apandisit olmadığı görüyor ve bu yönde müdahale sonlandırılıyor. Ardından romatizmal bir hastalık ön tanısı konuyor. Ardından bu ön tanı ile Türkiye’ye gönderildi, ardından orada tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Bazen bu hastalık neticesinde çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor” demişti.